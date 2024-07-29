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關公聖誕逢「天赦日」 廖大乙：2種人拜這尊「斬三小」

關公聖誕適逢「天赦日」，民眾除祭拜為關公祝壽外，也可祈求財運亨通。（記者劉濱銓攝）

關公聖誕適逢「天赦日」，民眾除祭拜為關公祝壽外，也可祈求財運亨通。（記者劉濱銓攝）

2024/07/29 09:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕7月29日（農曆6月24日）是關公聖誕，今恰巧還是「天赦日」；民俗專家廖大乙表示，關公聖誕逢「天赦日」是雙重好日，尤其關公還分武關公、文關公，民眾祝壽祭拜除能求財，若身陷第三者感情泥淖，或不幸犯小人等這2種人，可拜手持關刀的武關公，可擺脫「小三、小王、小人」糾纏，有助一刀兩斷「斬三小」！

廖大乙表示，「天赦日」是玉皇大帝賜予世人特赦的日子，意義上猶如國家的大赦、特赦，在這天可向玉皇大帝懺悔錯誤行為，也能祈福許願，有助願望成真，特別是今天還是關公聖誕，民眾若有感情困擾，遭遇爛桃花，甚至有小三、小王纏身，或是要去除小人，都可趁此祭拜持關刀的武關公，祈求神威協助「一刀兩斷」。

祈願時則要先向關公祝壽，之後再說明自己犯的感情過錯，祈求關公能幫忙做主，希望與小三、小王劃清界線，從此一刀兩斷；若是要去除小人，同樣可誠心祈福，有助趨吉避凶。

廖大乙也說，除向關公祝壽之外，還可祈求轉運招財，像是持關刀的武關公，就適合做生意的人祭拜祈求財運亨通；若武關公的神尊還有騎赤兔馬，則非常適合仲介業、跑業務，以及運輸業祭拜，可保出入平安，業績長紅。

手拿書卷的文關公，則適合文官、學生，以及從事文職工作者，但要注意若手中書卷是呈打開狀態，則因台語「開本」音似「虧本」，做生意者就不能祭拜這類關公神像。

至於端坐的關公神像，則不論文職、生意人、軍警都可祭拜。

關公聖誕適逢「天赦日」，民俗專家廖大乙表示，若要斬斷「小三、小王、小人」，可祭拜持關刀的武關公，有助一刀兩斷「斬三小」。（記者劉濱銓攝）

關公聖誕適逢「天赦日」，民俗專家廖大乙表示，若要斬斷「小三、小王、小人」，可祭拜持關刀的武關公，有助一刀兩斷「斬三小」。（記者劉濱銓攝）

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