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    出國做直播月薪10萬？高雄水餃嬤孫女不聽勸 警查仍未出境

    17日上午，警方到余姓阿嬤家裡苦勸孫女陳女，沒想到19日她竟離家出走。（讀者提供）

    17日上午，警方到余姓阿嬤家裡苦勸孫女陳女，沒想到19日她竟離家出走。（讀者提供）

    2022/08/21 17:04

    〔記者方志賢／高雄報導〕不少國人到柬埔寨打工遭詐騙凌虐事件頻傳，高雄一名在菜市場賣水餃的余姓阿嬤指20歲孫女陳女要到新加坡做直播傳銷，月薪10萬元，擔心孫女被騙去柬埔寨，17日向警方報案，未料她不聽苦勸，19日憤而離家出走，警方今透過警政系統查出陳女尚未出境，受理通報失蹤人口，要全力找回陳女以釐清案情。

    據了解，67歲余姓阿嬤與先生隔代教養，靠著賣水餃撫養孫女陳女長大，陳女曾在飲料店打工，後來當起直播主，日前她告訴阿嬤直播公司將於9月中旬派遣她與其他員工共5人前往新加坡受訓及介紹直播傳銷，並給予月薪10萬元。

    阿嬤擔心孫女被騙去柬埔寨，17日上午，到三民二警分局民族所報案，請警察一起到家裡勸孫女，派出所也通報偵查隊一起前往攔阻。

    警方懷疑是人口販運詐騙的行徑，苦口婆心的勸說，但陳女卻認為家人是攔阻她創事業，警方迫於無奈之下，立即作案件通知書欲帶陳女至派出所調查，但陳女在警方及阿嬤告知之下，才向警方表示會放棄前往。

    未料19日，陳女因不滿家人攔阻，憤而離家出走，警方今透過警政系統查出陳女尚未出境，依規定受理及通報失蹤人口，且已製發調查通知書請陳女到場協助調查，阿嬤則希望警方能在孫女出國時，在機場將她攔下，救孫女一命。

    警方也呼籲民眾勿貪圖國外高薪求職工作之術語，以免遭到詐騙集團或人口販運人蛇集團利用，導致本身生命、財產遭脅迫甚至生命安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    在菜市場賣水餃的余姓阿嬤（中）擔心孫女陳女被騙去柬埔寨，報案請警方協助。（讀者提供）

    在菜市場賣水餃的余姓阿嬤（中）擔心孫女陳女被騙去柬埔寨，報案請警方協助。（讀者提供）

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