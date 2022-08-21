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    被朋友詐騙前往柬埔 男子靠家人付15萬贖金今天返台

    被朋友詐騙前往柬埔寨詐騙的鄭姓台灣男子，在家屬交完贖金後今天返台。（記者姚介修攝）

    被朋友詐騙前往柬埔寨詐騙的鄭姓台灣男子，在家屬交完贖金後今天返台。（記者姚介修攝）

    2022/08/21 19:58

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕一名被損友詐騙前往柬埔寨工作的鄭姓青年，在付完贖金後，今天返回台灣，航警局刑警大隊在登機口等待陪同入境，2人依正常程序通關入境，隨後帶往航警局刑警大隊，由航警局刑大及屏東縣警局進行人口販運被害鑒定。

    國民黨立委鄭正鈐21日在機場受訪時表示，原本滯留未歸的18歲鄭姓男子於21日下午搭機回台。據了解，機上除了鄭姓青年外，還有另外一名張姓關係人，也搭乘同一班機返台。

    這兩名年輕男子，下午搭乘華航862航機於21日下午3時31分返抵桃園機場，鄭男及另外一名張姓關係人在下機後，要進行被害人鑑別程序，以釐清相關案情。

    鄭男說，他是上個月被朋友騙過去，朋友本來要一起到柬埔寨，結果沒有多久就說他有事，要他先過去，但之後朋友又說事情沒處理完，就不過去了要他自己先待著，鄭男覺得自己被朋友放鴿子，鄭男指出，柬埔寨的生活是被集中管理，並要求每日執行詐騙新加坡與馬來西亞人的工作，期間也有被虐待、歐打的情況，最後是家人付了新台幣15萬元的贖金，才能離開柬埔寨回台。

    鄭正鈐也指出，鄭姓男子是日前他們救援的同一詐騙園區的受害者，該名男子由於日前買不到機票，家屬付完贖金，再透過立委求援，他們聯繫民航局及華航協助，最後在20日晚間逾10時才買到機票，今日得以回台。

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