美伊再交火！美軍報復打擊伊朗 川普：「輕拍一下」停火仍有效

美軍表示，當地時間週四（7日）對伊朗發動報復性打擊，目標是美方所稱對美軍發動攻擊的地點，並稱這是回應德黑蘭的無端敵對行動。圖為荷姆茲海峽（路透）

美軍表示，當地時間週四（7日）對伊朗發動報復性打擊，目標是美方所稱對美軍發動攻擊的地點，並稱這是回應德黑蘭的無端敵對行動。美國總統川普則淡化交火事件，形容只是「輕輕拍一下」（love tap），停火仍然有效。

綜合外媒報導，美軍在聲明中表示：「美國中央司令部（CENTCOM）消除來襲威脅，並鎖定負責攻擊美軍的伊朗軍事設施，包括飛彈與無人機發射地點、指揮與控制據點，以及情報、監視與偵察節點。」

請繼續往下閱讀...

美軍強調此舉是回應3艘驅逐艦遭襲擊，「特拉克斯頓號」（Truxtun）、「佩拉爾塔號」（Peralta）與「梅森號」（Mason）通過荷姆茲海峽前往阿曼灣時，伊朗發射多枚飛彈、無人機，並出動多艘小型船隻。在此之前，伊朗表示，美國攻擊一艘伊朗油輪與另一艘進入荷姆茲海峽的船隻，並空襲平民區，違反停火協議。

美軍指出，沒有任何美軍軍事資產遭伊朗擊中。聲明強調，「美國中央司令部不尋求升高局勢，但仍已部署到位，並準備好保護美軍。」目前尚不清楚這將對上月達成的停火造成何種影響，但美國中央司令部形容這些打擊是出於自衛。

川普則透過電話接受ABC News訪問時，淡化這次交火，形容美方對伊朗的報復性打擊只是「輕輕拍一下」。被問到這是否代表停火終結，川普回應：「不、不，停火還在進行，仍然有效。」

伊朗新聞電視台稱，交火結束後，荷姆茲海峽沿岸的伊朗島嶼和沿海城市的局勢已「恢復正常」。

外媒報導，交火消息也帶動油價走高。美國原油期貨一度上漲逾3%；截至台灣時間8日上午6時33分，西德州中級原油（WTI）上漲2.58%、每桶漲2.45美元，報每桶97.26美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法