判決白話文5-1》想改變人民不信賴司法 法官陳欽賢用白話文寫判決

台南地院資深法官陳欽賢。（資料照）

擔任審判工作逾32年的台南地院刑庭審判長陳欽賢，23年前看到雲林地院1位法官撰寫1篇口語化（台語化）刑事判決，心理產生認同感；後來他感到民眾對司法不信賴，有大部分來自不了解，10年前起心動念開始寫白話文判決，想讓民眾較能看得懂、降低誤解。這作法在司法圈正、反意見都有，但他相信白話判決是趨勢，未來可利用AI讓貼近民眾的司法作為更普及。

陳欽賢回憶道，當年雲林地院這篇白話判決，讓他與1位3年資歷的年輕法官起了爭執，年輕法官對白話判決不以為然；已有9年法官經歷的他則是認同白話判決，這事也反映出「反對改變的，不一定是資深的職人」。

請繼續往下閱讀...

對此白話判決，上級審多不認同；有1位大法官受媒體訪問指「此白話判決書格式，與傳統書類格式不同，新創格式合不合適，有無違反書類製作法規，應予釐清及嚴肅看待」。就這樣，沒有其他法官跟從效法，包括內心完全認同白話判決的陳欽賢。

後來，陳欽賢感覺國人對司法、法官的不信賴，有很大部分來自對司法的不了解，想讓一般民眾有機會能看懂判決，應有助於了解司法運作、進而降低誤解，從10年前開始動筆寫白話判決，希望加快民眾對司法的了解。他認為判決是法官對社會的「報告」，也是法官和社會溝通最好的途徑，更是這個時代的文明紀錄之一，如何讓人民看得懂判決書是重要的課題。

陳欽賢坦言，寫了白話判決後，初期司法界有支持也有反對的聲音，法官圈內質疑、否定的聲音較多，說他炫技、譁眾取寵等；倒是法官圈外的法律人多數是支持的聲音，當看到向國民法官審判庭起訴被告的起訴書，部分白話用語很熟悉，覺得有一些成就感。

「寫白話判決，也不是沒有困難處」，陳欽賢說，會增加工作時間，有一段不算短的期間在寫判決的時間拉長，需要加更多的班，也怕用字遣詞精準度不足及文章精簡度不足；優點是可以直白寫出法官的想法、判斷甚至是感情與溫度，以及對案件當事人與社會的期許和建議，不像以前文言文體般的文縐縐，一般民眾也比較看得懂。

陳欽賢的觀察，是有法官同儕受到他寫白話判決的影響，不過仍是少數，因為改變文體寫判決，要經過一段時間的練習和嘗試，但是法官工作太忙了，導致沒有餘力做出改變。

因為近來AI浪潮，陳欽賢認為可利用AI來推動白話判決更普及，建議司法院提供、訓練方便法官改寫文體的封閉型AI，請庭長、審判長不宜強迫同庭法官寫判決的文體。他也預判白話判決是趨勢，不見得要刻意運動化，因在龐大工作壓力下，法官們已沒力氣為了刻意白話、花更多時間去練筆，因為判決通俗化是趨勢，也建議讓時間去改變。

判決書中常出現的「據上論斷」（據上論結），白話文為「依照以上的說明」；「有證據在卷可稽，白話文為「證據記載」；矧（注音ㄕㄣˇ），白話文為「況且」；結證，白話文為「宣誓後作證」；爰，白話文為「本院決定、因此、所以」；尚非難謂有，白話文為「有」；不得謂非，白話文為「應認」；揆諸，白話文為「依據」；渠等，白話文為「他們」。

相關新聞：

判決白話文5-2》白話判決擴散中？判決書悄悄變「比較好懂」

判決白話文5-3》推動法律白話文運動超過10年 楊貴智：判決書通俗化非追求看一遍就懂

判決白話文5-4》白話判決制度化卡關 司法院優先推判決書簡化

判決白話文5-5》各法院對白話判決看法不同 但認為用字應易懂

法官陳欽賢撰寫的白話文判決書。（記者王俊忠攝）

台南地院模擬國民法官法庭開庭審理重大案子情形。（資料照，記者王俊忠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法