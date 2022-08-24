遇詐騙如何在機上求救？ 民航局曝最後防線3招救援

國人被騙去柬埔寨受困的案件頻傳，航警局在機場執行攔阻詐騙勤務。（資料照）

2022/08/24 22:01

〔記者陳政宇／台北報導〕柬埔寨人口販運案例越趨頻繁，我國民航局與國籍航空業者研商後，提出3項機上求救的協助機制。民進黨立委賴品妤今（24日）提醒，在相關誘騙案例中，航機將成為最後一道防線，但「意識到受害」往往僅在一念之間。

賴品妤表示，海外人口販運事件牽涉的樣態廣泛，在每個環節中的預防、救援工作皆是不可或缺的拼圖；如此的業務須仰賴政府各部會的共同推動。她除了爭取行政院的跨部會小組、要求教育部針對年輕族群主動式宣導、警政署加強追緝，亦建請民航局積極研議航空器的協助措施。

請繼續往下閱讀...

民航局與國籍航空業者研商後，正式發函公布「不影響飛安前提」的具體作為。第一、受害者於班機未起飛前向空服員求救，機長可評估暫停起飛，並聯繫航警協助。第二、受害者若於起飛班機表達遭脅持，協助通報目的地機場安全單位。第三、航機降落後，航空業者協助受害者返國。

賴品妤強調，在相關誘騙案例中，航機將成為最後一道防線，有許多受害者遭人蛇集團隨身監控而無法脫逃，也有高比例的受害者因受到高密度的人際網絡誘騙、而未有足夠的資訊判斷，但「意識到受害」往往僅在一念之間。

賴品妤並補充，每一個環節缺口的弭平皆極為關鍵，她肯定民航局的積極作為，也感謝2家國籍航空的合作。在目前的關鍵時刻，政府單位應該補足任何一塊人權保護工作的拼圖，盡可能地協助受害國人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法