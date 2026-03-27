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    首頁 > 社會

    少事法移送規定違憲！ 憲法法庭要求2年內修法

    2026/03/27 15:28 記者楊心慧／台北報導
    憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲。（記者楊心慧攝）

    國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲，少年事件處理法第15條後段規定：「受移送之法院，不得再行移送」，牴觸憲法，要求自判決公告日失其效力，並於公告日起2年內修法。

    憲法法庭表示，少年事件處理法第15條後段規定：「受移送之法院，不得再行移送。」禁止受移送法院為少年之利益再行移送，於此範圍內，牴觸憲法第22條及第156條為保障少年人格權，課予國家特別保護少年身心健康及人格健全成長義務之意旨。

    憲法法庭宣布，自本判決公告之日起失其效力，相關機關應自判決公告日起2年內依本判決意旨完成修法。修法完成前，受移送法院經調查後，認其他有管轄權之少年法院確實可使少年受更適當之保護者，得裁定再行移送。少年、少年之法定代理人、現在保護少年之人或輔佐人，對於少年法院所為再行移送裁定有不服者，得提起抗告。

    該案源於桃園地檢署將一名涉毀損罪的少年移送桃園地方法院，桃園地院以少年設籍在花蓮，且無其他現居地為由，裁定將案子移送花院，但少年及法定代理人實際分別居住於桃園及雲林，盼能回到桃園審理，以利程序進行，然而依現行規定，案件一經移送即不得再轉，導致無法依少年最佳利益調整管轄法院。

    聲請人花蓮地院法官邱佳玄認為，此限制及規定原是為避免少年法官不斷推諉案件，而使少年淪為人球，不僅可能影響少年獲得適當保護，亦恐侵害憲法保障的訴訟權，並違反憲法對少年應予特別保護意旨。

    邱佳玄主張，現行制度過度僵化，未能因應少年居住環境變動，建請宣告該規定違憲，建議可將其規定為「受移送之法院，應得少年、法定代理人及現在保護少年之人之同意始得再行移送」，如此可兼顧程序之安定性，以保障少年權益。

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