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    七旬婦疑開車暴衝撞進頭份「85度C」 用餐47歲男顧客慘遭撞死

    2026/04/18 10:41 記者彭健禮／苗栗報導
    車輛衝入店內，一名男子遭夾救護人員到場救援。（圖由民眾提供）

    車輛衝入店內，一名男子遭夾救護人員到場救援。（圖由民眾提供）

    首次上稿：10:32
    更新時間：10:41（新增傷者送醫不治）

    苗栗縣頭份市中央路上的85度C咖啡店，今（18）日上午7點40分許遭一輛汽車撞入，致店內一名用餐顧客47歲賴姓男子遭夾，於送醫到院後突失去生命跡象，經插管急救仍宣告無效。警方獲報到場，初步了解肇事汽車駕駛為71歲林姓老婦，沒有酒駕，疑準備登門消費停車時操作不慎，致車輛暴衝撞入。

    據了解，肇事老婦當時準備前往消費，在將車輛停放於店家位於建國路二段的停車位時，突然間整輛車衝撞入店內用餐區，整面落地玻璃碎裂，裡頭的餐桌椅也被撞得東倒西歪，滿目瘡痍。

    當時店內有5、6名消費者，其中1名男性被夾在車輛與牆壁之間。一名當時在店內的女性顧客驚恐地表示，事發當時汽車直接暴衝入店，速度很快，受傷的男子坐在她對面桌，遭汽車夾住。

    消防人員獲報到場，遭夾患者為47歲賴男，起初有意識對聲音有反應且躁動，但無法說話，於送醫到院後不久突失去生命跡象，經醫院緊急插管急救，仍因傷重宣告不治。

    汽車衝入店內。（圖由警方提供）

    汽車衝入店內。（圖由警方提供）

    店家整面落地玻璃碎裂，裏頭的餐桌椅也被撞得東倒西歪，滿目瘡痍。（圖由民眾提供）

    店家整面落地玻璃碎裂，裏頭的餐桌椅也被撞得東倒西歪，滿目瘡痍。（圖由民眾提供）

    肇事車輛上滿布玻璃碎片。（圖由民眾提供）

    肇事車輛上滿布玻璃碎片。（圖由民眾提供）

    汽車衝入店內。（圖由警方提供）

    汽車衝入店內。（圖由警方提供）

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