畫面曝光！工人修剪樹枝鳥巢搖搖欲墜 黑冠麻鷺悲鳴炸毛

宜縣吳沙國中有黑冠麻鷺築巢，園藝工人為修剪樹木，竟侵爬上去侵擾雛鳥，試圖讓牠們棄巢而去。（網友提供）

宜蘭縣吳沙國中進行校園樹枝修剪，有棵樹上有著黑冠麻鷺築巢，母鳥帶著4隻雛鳥建構溫暖的家；未料，園藝工人先是以樹枝逗弄雛鳥，再以電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，使得鳥巢搖搖欲墜；親鳥驚恐悲鳴，黑冠麻鷺嚇得都炸毛了！影片曝光，無助畫面惹人心痛，學校引起全民撻伐，真的太離譜。

曝光影片的網友說，昨天吳沙國中進行樹枝修剪，讓人看到難過畫面，修剪前，園藝工人先以樹枝逗弄雛鳥，可能是想讓牠們棄巢而去，方便修剪作業進行，但工人不知道，雛鳥還不會飛嗎？

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後來，工人開始以電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，以及周邊保護遮蔽鳥巢的枝葉，使得鳥巢搖搖欲墜，十分驚險；過程中，鳥叫悲鳴，母鳥試著保護雛鳥卻無可奈何，只能一度離巢，讓人不捨。

影片曝光後，吳沙國中引起一片撻伐，抨擊「真的是誇張、太離譜、太過分，太可惡，也太扯了吧」；「真心不懂為何要這樣做？生氣！為什麼要這樣，看了好難過」；「黑冠麻鷺都炸毛了！這學校真是天才，太不尊重生命」；「學校生命教育的失敗，我還以為是在中國。」

有網友追後續，「鳥巢與小鳥還在嗎？」曝光影片的網友回覆：「還在！但原先遮蔽的樹枝沒了。」

宜蘭縣野鳥學會表示，廠商樹木修剪，母鳥嘗試護巢，最終仍在干擾下被迫離開，巢中4隻雛鳥雖然還在，但遮蔽枝葉已被移除，暴露在外的環境提高風險，鳥類繁殖期間，對環境變化非常敏感，修剪樹木、清除枝葉，對正在育雛的鳥類來說，可能直接影響牠們能否順利將下一代撫育長大。

學會呼籲，繁殖季期間，儘量避免大規模修剪樹木，若發現鳥巢，建議迴避或暫緩施工，保留適當遮蔽，降低天敵與環境風險，保育不一定需要做很多事，「多留一點空間、不多做一步」，就已經是很重要幫助，期盼未來無論在樹木修剪規範或整體環境保育議題，都能獲得更多重視與落實。

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園藝工人還以電鋸鋸斷前端枝幹，讓鳥巢搖搖欲墜，岌岌可危。（網友提供）

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