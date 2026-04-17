伴屍至少4年！宜蘭91歲婦成蠟屍 同住兒涉詐領老人津貼無保請回

宜蘭91歲婦成蠟屍，同住兒伴屍至少4年以上，涉詐領老人津貼遭宜蘭地檢署聲押，法院裁定無保請回。（資料照）

宜蘭一名91歲張姓老婦4年無健保就醫紀錄，引發戶政單位通報，家屬欲探視也遭同住65歲兒子拒於門外。警方16日晚間持搜索票破門，赫然發現老婦躺在臥室已成「蠟屍」，推估死亡時間至少4年。張男疑為貪圖老人津貼，隱瞞母親死訊，宜蘭地檢署今晚複訊後，依偽造文書及詐欺等罪嫌聲押，不過宜蘭地院深夜裁定無保請回，檢方表示將抗告。

據了解，91歲張婦與退休的65歲張姓兒子同住，家住附近的女兒，多年連繫不上老母親，屢次返家探視，皆遭弟弟以媽媽熟睡等理由阻擋在外；戶政單位清查時也發現，年邁老婦竟長達4年無就醫紀錄，極不尋常。羅東警方獲報派員多次前往查訪，但張男態度強硬，拒絕員警入屋探視。

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家屬近日懷疑張婦恐離世報案，檢察官林禹宏認為案情不單純，火速核發搜索票，指揮警方破門查緝，員警昨晚進入屋內，果真在臥室尋獲死亡多時、已成蠟屍的老婦，張男當場被帶回偵辦，面對母親死因及為何隱瞞死訊時，皆語焉不詳、避重就輕。

檢警追查發現，張婦近年名下老人年金、重陽敬老禮金等津貼，均遭張男涉嫌隱瞞死訊並持續詐領，金額估超過20萬元。檢方懷疑全案另有隱情，今晚複訊後，認定張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，向宜蘭地院聲請羈押，案經法官審理後認為無羈押必要，裁定無保請回。

針對老婦確切死因，檢方預計下週進行解剖相驗。至於張男長期伴屍未主動通報，是否涉嫌遺棄致死，甚至是殺人等重罪，已列後續偵辦重點，並會對法院裁定無保請回部分，提出抗告。

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