修剪樹枝侵擾鳥巢挨批 宜縣吳沙國中道歉、緊急補救

針對樹木修剪影響鳥巢，吳沙國中已採取緊急應變措施，在鳥巢上方架設橫鋪的黑布遮蔭擋雨與該區域停工，有降低了對生態的干擾，並讓親鳥等重新接納該環境。（取自吳沙國中臉書）

宜蘭縣吳沙國中修剪樹枝，侵擾鳥巢影片曝光，引起各界抨擊；吳沙國中緊急發表聲明，強調這次事件起因於工程疏忽，真的很抱歉，但也是一次寶貴生命教育課。校方已要求工程停工，並將持續追蹤幼鳥生長情形，直到牠們羽翼豐滿、順利離巢為止，後續將加強校園維護作業標準流程，確保類似事件不再發生。

吳沙國中表示，針對昨天校內樹木修剪影響鳥巢的後續進度，經學校緊急應變措施後，已見親鳥飛回巢中餵食幼鳥，顯示學校於鳥巢上方約80公分高架設橫鋪的黑布遮蔭擋雨與該區域停工，有降低了對生態的干擾，並讓親鳥等重新接納該環境。

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學校也設置物理隔離區，為確保鳥兒一家不受驚擾，校方已在受影響樹木周邊架設封鎖線，劃定明確的生態觀察保留區，嚴禁非相關人員進入；學校已同步向全體師生發布公告，要求同學們遠離該區域，切勿喧嘩、逗弄等，學生充分表現出極高對校園生物的尊重。

吳沙國中強調，「校園不只是人類的教室，也是各種生物的家」，這次事件雖然起因於工程疏忽，但也是一次寶貴的生命教育課，校方將持續追蹤幼鳥的生長情形，直到牠們羽翼豐滿、順利離巢為止；學校再次感謝第一時間通報的師生與廠商配合，後續將加強校園維護作業的標準流程，確保類似事件不再發生。

校長林泰源說，事情發生了就誠實面對，學校也全面作好補救措施，保護雛鳥好好成長與生存，包商行為絕對不對，他接獲通知就要求停工，對於工程疏忽造成的困擾，他感到很抱歉。

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