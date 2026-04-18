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    首頁 > 生活

    吳沙國中修剪樹枝侵擾鳥巢引眾怒 宜蘭縣府說話了

    2026/04/18 09:51 記者游明金／宜蘭報導
    針對樹木修剪影響鳥巢，吳沙國中在鳥巢上方架設橫鋪的黑布遮蔭擋雨，母鳥已返巢育雛。（民眾提供）

    針對樹木修剪影響鳥巢，吳沙國中在鳥巢上方架設橫鋪的黑布遮蔭擋雨，母鳥已返巢育雛。（民眾提供）

    宜蘭縣吳沙國中修剪樹枝，嚴重侵擾黑冠麻鷺鳥巢，縣府農業處今前往了解情況，後續將了解有無違反野生動物保育法相關規定，依法究責；曝光影片的網友則說，看看農業處敢不敢開罰，如果又視而不見，他絕對要告到監察院。

    網友在臉書等社群發文：「再給大家看看今天吳沙國中是怎麼對待野生動物？然後再看看農業處敢不敢開罰？如果這次又視而不見，我絕對要告到監察院！」

    縣府農業處畜產科長卓盟翔今早就到吳沙國中了解狀況，縣府同時發表聲明，有關民眾拍到宜縣校園內黑冠麻鷺在樹上的繁殖育雛巢位，經查因工人修剪樹枝迫近干擾，導致親鳥及幼鳥遭受驚嚇且巢位亦缺乏遮蔽暴露在外，恐不利後續育雛行為。

    農業處後續將持續了解是否有違反野生動物保育法相關規定，若涉及獵捕一般類野生動物，將面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若是獵捕到保育類野生動物，更是面臨6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬元以下。

    不過，據了解，黑冠麻鷺是一般類野生動物，昨天園藝工人侵擾的行為並不算獵捕，野動法並未有相關法則；後續可能移請縣府教育處追究相關行政疏失並作議處。

    縣府農業處表示，黑冠麻鷺的巢還在，親鳥也返巢育雛，將針對後續的維護提供學校基本建議，加強保護措施，黑冠麻鷺主要食物來源是蚯蚓或其他小型昆蟲，近年在公園或校園綠地樹上常可發現牠們的鳥巢，黑冠麻鷺適應人類環境且習性友善，是很好的環境教育教材，建議校方未來應該將該案例納入學生生命教育的反思教材。

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