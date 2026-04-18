為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好想收藏！全中運紀念品「蛙寶」吊飾超夯

    2026/04/18 08:52 記者林宜樟／嘉義報導
    今年全中運吉祥物紀念品「蛙寶」吊飾，採手工製作。（記者林宜樟攝）

    今年全中運吉祥物紀念品「蛙寶」吊飾，採手工製作。（記者林宜樟攝）

    2026年全國中等學校運動會今起至23日在嘉義縣盛大進行，今晚將舉辦開幕典禮及晚會；主辦單位贈送給選手的紀念品吉祥物「蛙寶」吊飾，是由在地朴子知名刺繡團隊「昊漢文創精品刺繡」以全手工製作，精緻可愛，受到好評，許多民眾詢問想收藏，縣府教育處表示數量有限，僅作為贈送給選手的紀念品。

    今年全中運吉祥物有「Q寶」及「蛙寶」，「Q寶」是延續2022年全民運「太陽Q寶寶」設計，從2D圖像進化為3D造型，象徵運動員經過歷練後的成長與蛻變；新角色「蛙寶」取材自台灣特有種「諸羅樹蛙」，該物種主要棲息在嘉義縣大林鎮一帶，擁有能抵禦強風的強力趾尖吸盤，象徵選手堅韌不拔、勇往直前的精神。

    比賽場館有部分在國內刺繡重鎮朴子市，縣府教育處委託「昊漢文創精品刺繡」製作「蛙寶」紀念吊飾；「昊漢文創精品刺繡」負責人周讓廷出身傳統刺繡世家，製作的神明衣遍及全台各大廟宇及知名神像，而文創商品小神明衣更是許多民眾喜愛的祈福吊飾；周讓廷說，一般娃娃吊飾長度大約在14公分到18公分，本次「蛙寶」長度是12公分，且四肢修長，必須用手工製作捏製內部棉花塑形，進行縫製，因此無法量產。

    許多選手拿到主辦單位贈送的吉祥物「蛙寶」紀念吊飾，更讓選手瞭解嘉義縣如諸羅樹蛙、刺繡文化等特色，大讚吊飾精緻可愛以及主辦單位巧思。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播