好想收藏！全中運紀念品「蛙寶」吊飾超夯

今年全中運吉祥物紀念品「蛙寶」吊飾，採手工製作。（記者林宜樟攝）

2026年全國中等學校運動會今起至23日在嘉義縣盛大進行，今晚將舉辦開幕典禮及晚會；主辦單位贈送給選手的紀念品吉祥物「蛙寶」吊飾，是由在地朴子知名刺繡團隊「昊漢文創精品刺繡」以全手工製作，精緻可愛，受到好評，許多民眾詢問想收藏，縣府教育處表示數量有限，僅作為贈送給選手的紀念品。

今年全中運吉祥物有「Q寶」及「蛙寶」，「Q寶」是延續2022年全民運「太陽Q寶寶」設計，從2D圖像進化為3D造型，象徵運動員經過歷練後的成長與蛻變；新角色「蛙寶」取材自台灣特有種「諸羅樹蛙」，該物種主要棲息在嘉義縣大林鎮一帶，擁有能抵禦強風的強力趾尖吸盤，象徵選手堅韌不拔、勇往直前的精神。

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比賽場館有部分在國內刺繡重鎮朴子市，縣府教育處委託「昊漢文創精品刺繡」製作「蛙寶」紀念吊飾；「昊漢文創精品刺繡」負責人周讓廷出身傳統刺繡世家，製作的神明衣遍及全台各大廟宇及知名神像，而文創商品小神明衣更是許多民眾喜愛的祈福吊飾；周讓廷說，一般娃娃吊飾長度大約在14公分到18公分，本次「蛙寶」長度是12公分，且四肢修長，必須用手工製作捏製內部棉花塑形，進行縫製，因此無法量產。

許多選手拿到主辦單位贈送的吉祥物「蛙寶」紀念吊飾，更讓選手瞭解嘉義縣如諸羅樹蛙、刺繡文化等特色，大讚吊飾精緻可愛以及主辦單位巧思。

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