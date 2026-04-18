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    首頁 > 生活

    鹿港最幸運地點！白沙屯媽祖8年來6次 就是「這裡」

    2026/04/18 08:30 記者劉曉欣／彰化報導
    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾今天（18日）清晨4點從彰化縣溪湖福安宮起駕出發，沿著員鹿路經過埔鹽鄉、福興鄉，進入鹿港鎮，並通過最熱鬧的中山路，轉入鹿草路，在上午7點40分左右停駕大慶通運，這已是8年來第6次停駕大慶通運，成為鹿港鎮最幸運的停駕點。

    鹿港鎮民代表王麗雯表示，很多人都說白沙屯媽祖的路線有預先安排，這根本就是錯誤，因為以大慶通運來說，通常只會在媽祖靠近時才會擺香案相迎，但完全不知道會不會停駕。有一次，白沙屯媽祖鑾轎來了，老闆根本不在，要是知道白沙屯媽祖要來，老闆就會在場等候。

    王麗雯說，鹿港大慶通運位於台17線鹿草路上，只要白沙屯媽祖路過，大多都會停駕，也成為鹿港人追媽祖的最佳地點，老闆投入貨運事業，多年來對於慈善工作也不遺餘力，無論是急難救助或是捐助都很幫忙，對於地方的付出，大家有目共睹。

    許多鹿港人從昨天就預先準備好香案與點心站，要迎接白沙屯媽祖，今天一早看到白沙屯媽祖從員鹿路出發，發現媽祖選擇海線北返，全都樂得趕早請床迎接。尤其是經過最熱鬧的中山路，雖然店家還沒開店，但鹿港人全都嗨翻了。

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，停駕在鹿港大慶通運。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，經過鹿港鎮中山路。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾北上，從溪湖福安宮出發後轉往海線，經過鹿港鎮中山路。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

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