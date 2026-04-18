宜蘭91歲婦成乾屍！同住兒藏屍4年詐老人年金 法院裁定無保請回理由曝

宜蘭羅東65歲張姓男子，涉詐領老人津貼，將死亡的91歲母親擱置房間長達4年，宜蘭地檢署昨依偽造文書及詐欺罪嫌聲押，但宜蘭地院深夜裁定無保請回，檢方將抗告。（資料照）

宜蘭羅東65歲張姓男子，涉詐領老人津貼，將死亡的91歲母親擱置房間長達4年，宜蘭地檢署昨依偽造文書及詐欺罪嫌聲押，但宜蘭地院裁定無保請回，檢方將抗告。裁定理由今天曝光，法官認為全案已公開，張男無法再繼續詐領，與家屬也多年未往來，應無串證虞慮，因此沒有羈押必要性。

羅東傳出伴屍案震驚地方，宜蘭地檢署檢察官林禹宏火速指揮偵辦，警方16日持搜索票進入張男家中，發現張婦明顯死亡多時已成乾屍，經調閱監視錄影及查詢醫療資料，發現張婦近年均無就醫紀錄，每月老人津貼卻由同住兒子至郵局提領。

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檢方17日完成相驗，拘提偵訊張男，認其涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施詐欺及滅證的羈押原因與必要，向宜蘭地院聲請羈押並禁止接見通信。不過法院裁定無保請回。

法院表示，因為檢察官以被告有反覆實施同一犯罪之虞及串證之虞聲押，但檢方所指的證人是被告2位多年不往來的姊姊，應無串證之虞慮，且被害人已死亡，案已公開，被告應無反覆實施同一偽文及詐欺犯罪虞。

檢方不服法院裁定，認為張男刻意隱匿母親死訊且成乾屍，並詐領老人津貼至少4年有違常理，收到裁定書後10天內，將遞交抗告書，請求台灣高等法院重新審理。

法界人士認為，檢方下週將進行解剖釐清老婦死因，目前雖依偽造、詐欺等較輕罪刑偵辦，但不排除有殺人重罪，或張男針對老母親年邁臥病，恐因「消極不治療或照顧」延伸的遺棄致死，遺棄直系血親尊親屬罪的最高刑度可處無期徒刑。

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