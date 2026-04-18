超商驚聽「帳戶凍結」！ 彰化熱血藥師衝ATM攔人成功阻詐

受騙婦人講電話時語氣緊張，內容出現「帳戶凍結」、「操作ATM」等關鍵字，洪唯禎警覺「不太對勁」，決定上前攔阻。（員榮醫院提供）

彰化員榮醫院藥師洪唯禎，近日中午在超商用餐時，無意間聽見鄰座婦人通話內容出現「帳戶凍結」、「操作ATM」等關鍵字，直覺有異，果然下一秒婦人就走向提款機準備操作，他立刻上前勸阻，成功阻止一起可能發生的詐騙案。

洪唯禎回憶，當時約中午12時許，他在醫院附近便利商店用餐，聽見一名中年婦人講電話時語氣緊張，反覆提到帳戶問題與ATM操作，起初未特別在意，但隨著對話持續，內容愈來愈像常見詐騙話術，讓他警覺「不太對勁」。

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不久後，該名婦人結束通話，隨即走向店內提款機準備操作，洪唯禎見狀立即提高警覺，並與另一名同樣察覺異狀的民眾互相確認後，決定上前勸說。他耐心向婦人解釋詐騙集團常以「帳戶凍結」為由，誘導民眾操作ATM轉帳，強調銀行與警方不會要求民眾透過ATM處理帳戶問題。

在兩人持續勸說下，婦人最終打消匯款念頭，未進行任何交易，成功避免財物損失。

洪唯禎表示，當下只是出於直覺，「如果不出手，事情可能就會發生」，因此選擇立即行動。他也建議，面對類似情況，最安全的方式仍是協助當事人聯繫警方前來，確保民眾財產安全。

員榮醫療體系表示，洪唯禎的行動不僅展現醫療專業人員對社會的關懷，也體現全民防詐的重要性，將公開表揚。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員榮醫院藥師洪唯禎，機警地阻止一起詐騙案，院方將公開表揚。（員榮醫院提供）

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