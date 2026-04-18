為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超商驚聽「帳戶凍結」！ 彰化熱血藥師衝ATM攔人成功阻詐

    2026/04/18 10:06 記者陳冠備／彰化報導
    受騙婦人講電話時語氣緊張，內容出現「帳戶凍結」、「操作ATM」等關鍵字，洪唯禎警覺「不太對勁」，決定上前攔阻。（員榮醫院提供）

    受騙婦人講電話時語氣緊張，內容出現「帳戶凍結」、「操作ATM」等關鍵字，洪唯禎警覺「不太對勁」，決定上前攔阻。（員榮醫院提供）

    彰化員榮醫院藥師洪唯禎，近日中午在超商用餐時，無意間聽見鄰座婦人通話內容出現「帳戶凍結」、「操作ATM」等關鍵字，直覺有異，果然下一秒婦人就走向提款機準備操作，他立刻上前勸阻，成功阻止一起可能發生的詐騙案。

    洪唯禎回憶，當時約中午12時許，他在醫院附近便利商店用餐，聽見一名中年婦人講電話時語氣緊張，反覆提到帳戶問題與ATM操作，起初未特別在意，但隨著對話持續，內容愈來愈像常見詐騙話術，讓他警覺「不太對勁」。

    不久後，該名婦人結束通話，隨即走向店內提款機準備操作，洪唯禎見狀立即提高警覺，並與另一名同樣察覺異狀的民眾互相確認後，決定上前勸說。他耐心向婦人解釋詐騙集團常以「帳戶凍結」為由，誘導民眾操作ATM轉帳，強調銀行與警方不會要求民眾透過ATM處理帳戶問題。

    在兩人持續勸說下，婦人最終打消匯款念頭，未進行任何交易，成功避免財物損失。

    洪唯禎表示，當下只是出於直覺，「如果不出手，事情可能就會發生」，因此選擇立即行動。他也建議，面對類似情況，最安全的方式仍是協助當事人聯繫警方前來，確保民眾財產安全。

    員榮醫療體系表示，洪唯禎的行動不僅展現醫療專業人員對社會的關懷，也體現全民防詐的重要性，將公開表揚。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員榮醫院藥師洪唯禎，機警地阻止一起詐騙案，院方將公開表揚。（員榮醫院提供）

    員榮醫院藥師洪唯禎，機警地阻止一起詐騙案，院方將公開表揚。（員榮醫院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播