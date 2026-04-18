廖繼斌直言馬英九沒有失智 還當面批蕭旭岑「見利忘義」

廖繼斌上節目專訪直言「馬英九沒有失智」，更指他15日與馬見面，馬當面批前基金會執行長蕭旭岑「見利忘義」，馬英九現在的心情很糟、很嘔。（資料照）

馬英九基金會人事案持續延燒，13日原本要召開臨時董事會，因董事人數不足流會，而馬原本要新聘包含前二二八紀念館館長廖繼斌等4位董事；廖為創會董事，去年卸任董事後改聘僱問，本月再獲馬邀請回鍋。廖昨接受「不演了新聞台」節目專訪直言「馬英九沒有失智」，更指他15日與馬見面，馬當面批前基金會執行長蕭旭岑「見利忘義」，馬英九現在的心情很糟、很嘔。

廖繼斌回顧，他是2018年基金會成立前，馬英九親自打給他，邀他做董事，他當了兩屆董事，去年蕭旭岑打電話給他稱「請你卸任董事」，他很不爽，為什麼馬英九找他當董事，不是馬跟他說？「怎麼輪到你蕭旭岑跟我下命令？我覺得很不舒服」，但他不想讓馬為難，因此就答應了。

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廖繼斌說，他卸任董事後，改聘為最高顧問，新董事李德維、薛香川補進來，第三屆（三年一屆）的基金會董事從9人縮成7人，他們（指蕭旭岑）當時就已經開始佈局了。廖也透露，第一次開董事會時，馬英九帶蕭旭岑來說蕭是執行長，大家拍拍手就通過了，並沒有寫計畫再由董事會通過的流程，人事都是由董事長也就是馬英九決定。馬英九說基金會的章程沒有規定，就是他的權力。

廖繼斌直言，全世界都可以懷疑馬英九基金會的董事長要不要經過基金會同意，就蕭旭岑不能懷疑，因為蕭是受益者；他每次看蕭旭岑公開講得正義凜然，但光這點蕭就對不起馬英九了。因為馬英九基金會跟其他基金會一樣，人事權就是在馬英九上面，這有什麼好討論，還要恭請董事會同意？

對於何時發現基金會有問題，廖繼斌說，今年1月《我聞228》的初稿出來時他有與基金會聯絡，「當時已經聞到一點味道，基金不知道發生什麼事情」，1月29日兩人談了90分鐘，馬英九有一些牢騷。

廖繼斌透露，1月中就有人檢舉（指蕭案），「我1月29日跟馬英九談了90分鐘，3月4日談快1個小時，3月27董事會他在門口，3月30日又帶我太太去，本週一董事會再見到馬，週三（15日）又去看馬」。週三時他跟馬英九報告17日要上「不演了新聞台」節目，問馬有什麼指示，馬對他說，沒有，有什麼就說什麼。

廖繼斌強調，「馬英九能接受聯合報專訪，表示他沒有失智」，馬英九現在的心情「很糟、很嘔」，但他能理解馬英九的心情。馬認為自己對蕭旭岑這麼好，結果被蕭搞這攤。廖更爆料，15日見馬英九，馬對蕭的評語是「見利忘義」，在週一董事會流會後，馬就變得很激動。

對於馬英九指控蕭旭岑、王光慈等人違反財政紀律，廖繼斌也解釋，為什麼沒辦法移送？因為背信、侵占會不會牽涉到國安呢？他話就點到這裡。一個卸任總統的基金會，兩岸又走得這麼勤，假設他是國安頭子不會去佈建嗎？

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