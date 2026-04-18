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    首頁 > 國際

    川普稱親自與伊朗方面通話 估美伊將在一、兩天內達成協議

    2026/04/18 08:09 即時新聞／綜合報導
    針對美國與伊朗展開談判，美國總統川普17日在接受媒體訪問時表示看好，並稱他已親自與伊朗方面通話，「我們將在接下來1或2天達成協議」。（法新社）

    針對美國與伊朗展開談判，美國總統川普17日在接受媒體訪問時表示看好，並稱他已親自與伊朗方面通話，「我們將在接下來1或2天達成協議」。（法新社）

    針對美國與伊朗展開談判，美國總統川普17日在接受媒體訪問時表示看好，並稱他已親自與伊朗方面通話，「我們將在接下來1或2天達成協議」。川普也稱，伊朗已經「同意了一切」，並將與美國合作移除其濃縮鈾。

    川普：伊朗同意移除其濃縮鈾

    據「政治新聞網站Axios」報導指出，川普17日在接受電話訪問時稱，近日曾親自與伊朗方面對話，並透露出對情勢感到十分樂觀。川普稱伊朗想見面及達成協議，並指「我認為會談可能會在週末舉行，我認為我們會在未來一、兩天內達成協議」。

    不過相較於川普樂觀的態度，幾位美國官員及其他獲簡報美伊談判事宜的消息人士則對「Axios」透露，雖然談判已達成重大進展，且正接近達成一份「3頁的和平藍圖」，但目前雙方在一些關鍵議題上仍存在明顯分歧。

    報導提到，目前正在討論的協議內容，包括美國將釋出200億美元伊朗遭凍結的資金，以換取德黑蘭放棄其濃縮鈾庫存。

    此外，川普在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）電話訪問時則聲稱，伊朗已經「同意了一切」，且將與美國合作移除其濃縮鈾。川普堅稱，此行動並不會涉及美國地面部隊，但被問及將由誰負責回收這些物資時，他僅透露「我們的人」，並強調「不會派兵」、「我們會和他們一起去取，然後運走」。川普也說，這些「物資」隨後將運往美國。

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