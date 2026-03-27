台鐵山佳-鶯歌電力故障 高鐵晚間加開列車協助疏運

台灣高鐵公司宣布晚間加開列車，協助台鐵疏運，由台北站發車。（記者吳亮儀攝）

台鐵新北市山佳-鶯歌在今（27日）上午因電車線故障，到傍晚仍遲遲修不好，僅能單線雙向通車。台灣高鐵公司宣布，協助疏運受台鐵「山佳-鶯歌」區間電力故障影響的旅客，晚間將加開列車。

台灣高鐵公司表示，為協助疏運受台鐵「山佳-鶯歌」區間電力故障影響的旅客，啟動運具聯防機制，在今天（27日）下班尖峰時段，自台北站加開2班次全車自由座（商務車廂除外）列車，以協助疏運旅客，分別開往左營與台中，並停靠沿途各站。

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加班車資訊包括南下8825車次，台北站18時25分出發，往左營站20時50分抵達，沿途停靠各站；南下8527車次，台北站19時05分出發，往台中站20時06分抵達，沿途停靠各站。

因應電車線故障，台鐵樹林=鶯歌間下午起採單線雙向行駛，列車平均延誤約20到40分鐘，對於部分延誤過多的區間車將截短或停駛，並自15時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車，自強號包含普悠瑪號、太魯閣號、EMU3000型新自強號。

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