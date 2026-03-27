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    首頁 > 生活

    北捷英雄余家昶、挖土機超人林鴻森 入祀桃園忠烈祠

    2026/03/27 15:21 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府舉行「115年忠烈祠春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶入祀典禮」，為「挖土機超人」林鴻森及「北捷英雄」余家昶兩位烈士舉行入祀儀式，由桃園市長張善政擔任主祭官。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府舉行「115年忠烈祠春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶入祀典禮」，為「挖土機超人」林鴻森及「北捷英雄」余家昶兩位烈士舉行入祀儀式，由桃園市長張善政擔任主祭官。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府今天上午於忠烈祠園區舉行「115年忠烈祠春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶入祀典禮」，為「挖土機超人」林鴻森及「北捷英雄」余家昶2位烈士舉行入祀儀式，市長張善政擔任主祭官，透過莊嚴典禮追思先烈義行，向見義勇為、捨己救人的烈士致上最崇高敬意，最後由家屬捧著牌位入祀忠烈祠，場面哀戚。

    入祀儀式由張善政擔任主祭官，民政局長劉思遠、桃園市後備指揮部、軍人服務站及各駐軍首長代表陪祭，入祀儀式依照儀程向先烈靈位上香、獻花，典禮在莊嚴軍樂聲中進行，場面莊嚴肅穆。

    張善政表示，本次入祀的林鴻森與余家昶烈士，皆在危急時刻挺身而出，以實際行動守護他人安全，展現無私勇氣與人性光輝，其中「挖土機超人」林鴻森曾於花蓮震災現場駕駛挖土機投入救援，奮不顧身協助搶救生命。

    至於「北捷英雄」余家昶則在突發無差別攻擊事件中挺身而出，協助他人爭取逃生時間，不幸因此犧牲，兩人的義舉深受社會感念，市府特於今年春祭典禮中辦理入祀，表彰其捨己救人的崇高精神，也向家屬表達深切敬意與慰問。

    劉思遠表示，桃園市忠烈祠目前供奉292位烈士英靈，每一位皆以生命守護國家與社會，象徵守護家園的精神。

    桃園市長張善政向「北捷英雄」余家昶家屬致意。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政向「北捷英雄」余家昶家屬致意。（記者謝武雄攝）

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