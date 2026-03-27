北院過夜待滿24小時！應曉薇籌到3千萬完成交保 女兒強調：媽媽沒有貪汙

應曉薇壓線完成3000萬交保，女兒應佳妤強調媽媽沒有貪汙。（記者翁靖祐攝）

前台北市長柯文哲等11名被告涉犯京華城案，歷經1年的審理後於昨（26）日宣判，台北市議員應曉薇被判處15年6月徒刑，宣判後合議庭召開強制處分訊問庭，裁定應曉薇加保3000萬元，應的2名女兒聞訊後火速離開北院籌錢，在今（27）日下午成功湊齊保費，並於下午4時20分許完成交保程序，其大女兒應佳妤也短暫接受媒體問話，強調自己的媽媽沒有貪汙。

應曉薇約莫於昨日下午4時許被合議庭裁定加保3000萬元，並須於隔日下午5時完成交保，否則將還押北女所，不過昨日她一時覓保無著只好在台北地院過夜。今日上午，其委任律師謝祐綸現身北院律見應曉薇，似乎是特地來安撫其情緒。

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約莫下午3時許，應的2名女兒成功幫她湊齊3000萬保金，而她的另名律師吳佳蓉也約莫於4時出現在北院辦理交保程序，最後，應曉薇成功在4時20分壓線完成交保程序並走出北院大門，此時剛好距離加保裁定出爐滿24小時。

應曉薇的女兒應佳妤在離開北院前短暫接受媒體訪問，她說：「我們只想說，謝謝所有在這麼短時間內幫助我們的親朋好友，謝謝你們相信我媽媽的清白。我的媽媽沒有去桃園機場，我的媽媽沒有施壓官員，我的媽媽沒有貪汙，我們絕對會上訴到底，謝謝所有的關心，謝謝」。

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