大波浪捲髮+迷你裙 「辣妹」闖興大女宿舍被抓包是43歲大叔

中興大學女宿舍日前出現大叔扮時尚辣妹企圖闖女宿，校方公告提醒學生注意。（興大提供）

中興大學女生宿舍日前出現1名戴貝雷帽、頂著一頭大波浪捲髮、穿格紋迷你裙的「辣妹」，企圖尾隨女生進入女宿，被保全機警攔下，秒識破「辣妹」竟是大叔男扮女裝，警方獲報前往處理，男子自稱是校友，變裝只是興趣。因男子並未攜帶違禁物也無違法舉動，警方告誡後請其離開；興大女宿則緊急公告學生注意進出女宿隨手關門，並留意周遭安全。

事件發生在22日（星期日）中午約12點，興大女宿外出現一名打扮時尚的「辣妹」，頂著一頭大波浪長捲髮，並戴上貝雷帽，穿著格紋迷你裙，因打扮與一般女大生不同，引起宿舍保全注意，時尚辣妹還準備尾隨女學生進宿舍，保全趕緊攔下了解，赫然發現竟是男扮女裝，趕緊通報值勤校安人員及警方到場處理。

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台中市警局第三分局正義派出所員警到場盤查後，該名43歲男子自稱是校友，透露變裝只是興趣，因男子並未進入住宿區也無破壞、竊取等犯行，警方在留下當事人資料及嚴正告誡後，請其離開。

興大女宿服務中心則公告男子男扮女裝的照片，指有人男扮女裝企圖跟隨學生進女宿，提醒女同學進出時一定要配合隨手關門。事件引起不少女大生關注，有人說還好保全警覺，更有人抱怨不少人缺乏安全意識，進出女宿都未隨手關門，喊話大家一起注意門禁安全。

興大另指出，正義派出所隔日有再次派遣員警至宿舍調閱監視器畫面，目前案件交由警方處理；校方後續將持續強化宿舍門禁管制措施，並提醒學生隨手關門、留意周邊環境安全，維護住宿安全。

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