辛亥路「鈔」級任務！ 掉2萬飄滿地警民撿回 騎士接警來電才知錢飛走了

機車騎士今日上午行經台北市大安區辛亥路時，不慎掉落裝有現金的紙袋，2萬2100元現鈔在馬路上噴飛。（記者鄭景議翻攝）

一名機車騎士今日上午行經台北市大安區辛亥路時，不慎掉落裝有現金的紙袋，導致2萬2100元現鈔在馬路上噴飛，不少鈔票隨風飄揚並遭車輪輾壓，場面一度混亂。所幸大安分局警方與熱心民眾聯手在車陣中拾回，員警隨後調閱監視器「以車追人」，於5小時內順利聯繫上失主並全數發還，民眾對於款項失而復得感激不已。

大安分局今日上午8時許接獲民眾報案，稱辛亥路2段145號前有大量紙鈔散落路面。轄區派出所員警獲報後立即趕赴現場，為了避免後方車輛因避讓而發生危險，員警一面指揮交通，一面會同現場熱心的報案民眾，彎腰在車道上將四散的紙鈔逐一拾起。經帶回派出所清點，確認拾獲總金額共計台幣2萬2100元，警方依拾得遺失物規定正式受理。

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警方隨後調閱案發地周邊監視器畫面釐清案情，發現是一名前往上班途中的機車騎士，將裝有現金的紙袋隨意掛置車上，行經該路段時因震動導致紙袋掉落，隨即遭後方車輛輾壓，鈔票噴散而出。警方透過監視器追蹤該車行駛動線，並查核車籍資料，終於在今日下午13時30分成功聯繫上失主。

失主本來對「噴錢」渾然未覺，接獲通知才匆忙趕往派出所。他表示，原本還未發現現金掉落，直到接到警察電話才驚覺「錢飛了」。經警方核對身分及掉落地點、金額無誤後，這筆現鈔在當日下午順利交還給原主。警方也呼籲，民眾騎機車載運貴重物品或大額現金時，務必妥善收納於置物箱或隨身包包內，切勿隨意掛置於掛勾或腳踏板上，以避免因路面震動導致物品掉落造成財產損失。

大安分局警方與熱心民眾聯手在車陣中拾回散落的現鈔。（記者鄭景議翻攝）

拾獲總金額台幣2萬2100元，警方依拾得遺失物規定處理。（記者鄭景議翻攝）

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