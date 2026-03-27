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    首頁 > 國際

    仇日是工作 移日是生活！中國連2年居歸化入籍日本之冠

    2026/03/27 15:04 即時新聞／綜合報導
    中國籍人士歸化為日本國籍，已蟬聯2年外國人之冠。（彭博社資料照）

    中國籍人士歸化為日本國籍，已蟬聯2年外國人之冠。（彭博社資料照）

    據日本法務省統計，2025年取得日本國籍的外國人歸化許可約為9200人，其中最多為來自中國約3500位，中國已蟬聯兩年歸化入籍外國國籍第1名。

    產經新聞》報導，法務省公布的資料顯示，2025年的歸化許可人數為9258人。自有年度統計公開的1967年以來，最高紀錄為2003年的17633人，近年則大致維持在7000至9000人之間。法務省指出，這類數據有隨景氣等經濟狀況而變動的趨勢。

    若以國籍別來看，過去除1973年外，一直都是來自南北韓的人數最多；但在2024年，中國以3122人首次超越，到了2025年，中國為3533人，再次領先其他國籍。

    2025年各國籍歸化許可人數排名

    1.中國：3533人。

    2.南北韓：2017人。

    3.尼泊爾：695人。

    4.巴西：409人。

    5.越南：357人。

    6.菲律賓：352人。

    7.緬甸：273人。

    8.斯里蘭卡：248人。

    9.孟加拉：229人。

    10.秘魯：180人。

    其他：965人。

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