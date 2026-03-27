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    少事法移送規定違憲 3大法官提出不同意法律意見書

    2026/03/27 17:06 記者楊心慧／台北報導
    憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲，要求相關機關自判決公告日起2年內修改少事法之規定。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲，要求相關機關自判決公告日起2年內修改少事法之規定。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭今宣判115年憲判字第3號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲，要求相關機關自判決公告日起2年內修改少事法之規定。此判決由5名大法官評議，未參與評議的3名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，除質疑5名大法官做出的判決不具效力，更指此聲請不符法院聲請憲法審查的法定要件，依法應不受理，相關制度若有調整必要，屬立法政策修正問題，非憲法審查範圍。

    桃園、屏東各有1名少年犯罪，因設籍在花蓮、無其他現居地，被地方法院移送花蓮地院，但少年實際居住於原移送的法院，盼能回到原法院審理，卻因少年事件處理法第15條後段規定，案件一經移送即不得再轉，花蓮地院法官認為法條牴觸憲法，聲請釋憲。

    憲法法庭今天表示，少年事件處理法第15條後段規定：「受移送之法院，不得再行移送。」禁止受移送法院為少年之利益再行移送，於此範圍內，牴觸憲法第22條及第156條為保障少年人格權，課予國家特別保護少年身心健康及人格健全成長義務之意旨。

    憲法法庭宣布，自本判決公告之日起失其效力，相關機關應自判決公告日起2年內依本判決意旨完成修法。修法完成前，受移送法院經調查後，認其他有管轄權之少年法院確實可使少年受更適當之保護者，得裁定再行移送。少年、少年之法定代理人、現在保護少年之人或輔佐人，對於少年法院所為再行移送裁定有不服者，得提起抗告。

    蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，內容指二聲請案均不具備法院聲請法規範憲法審查的法定要件，依法應不受理：即使經現有8位大法官過半數同意而受理，亦不應於憲法法庭未合法組成的情形下，僅由5位大法官逕行作成實體判決，該判決亦自始即不生效力。

    不同意法律意見書也指出，即使由合法組成的憲法法庭進行實體審查，系爭規定本質上仍屬立法者在其形成空間內，就少年法院管轄制度所作的制度設計與政策選擇，尚難認為已牴觸憲法，憲法審查機關原則上應予以尊重，不應以憲法審查之名，行制度妥當性之審查，甚至以自創制度取而代之。

    不同意法律意見書強調，即便現行有關少年法院移轉管轄的制度設計，仍有精進空間，也屬於立法政策調整與修法的範疇，並不構成違憲問題，原則上不屬憲法審查應介入的事項。

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