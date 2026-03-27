柯文哲天條？民眾黨悄修黨內紀律準則 增「重大特殊情事者不在此限」

民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨今天上午召開中央委員跟中央評議委員的擴大會議，會中修改黨內的「紀律評議裁決準則」，在違反廉政透明公約部分，新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，昨天進行一審宣判。柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

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媒體今天關切，柯文哲一審遭判刑17年，是否要自主退黨或面臨黨紀處分等問題。黃國昌說，柯文哲的案子，當初民眾黨緊急應變小組就已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治追殺、政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

據民眾黨原先「紀律評議裁決準則」第17條規定，本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分；其中包含第二款，涉犯「政治獻金法」第25條、第26條、第28條第2項及「貪污治罪條例」之罪。而此次修正後第17條新增但書，「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」

中評會主委李偉華證實，中評委今早決議通過修改後的版本為，「本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分，其中新增「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限」的規定。

據了解，相關規定意見由黃國昌提出，認為文字有調整的必要。部分中評委指柯非公職，且適用與否原屬中評會職權，但最終黃認為必須明確規範，因此最後會中無異議通過。

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