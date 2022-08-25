柬埔寨「豬仔」贖金落差大 正妹60萬、中年婦女12萬

蘇嫌（左1）在機場監控4名被害人搭機。（記者王冠仁翻攝）

2022/08/25 17:45

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑警大隊今天宣布破獲以蘇姓男子為首的人蛇集團，蘇與3名同夥專門誘騙年輕女子到柬埔寨當「豬仔」。警方清查，總共有17名國人被蘇等人騙去柬埔寨，目前有4人付贖返國，其中3名年輕女子贖金是2萬美金（約60萬台幣），另名50歲中年婦女則是4千美金（約12萬台幣）；她們原本以為能掏金，但才短短1個禮拜，反而還要拜託親友籌錢，紛紛痛罵人蛇集團行徑惡劣。

警方調查，以蘇為首的人蛇集團分工精細，54歲蘇嫌、25歲葉嫌專門負責騙人、控制被害人登機，34歲周嫌負責處理帳務，莊嫌則是在機場附近的旅館控制被害人。為了避免被害人起疑，起先都謊稱高薪工作地點在泰國，但卻直接買柬埔寨的機票給被害人。

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據了解，被蘇等人騙去柬埔寨的17名被害人，其中16名是女子，大約都在7月中下旬出境；16名女子中，有一名50歲中年婦女，其餘多是年輕貌美正妹。目前只有4人付贖返國，3名年輕女子贖金是2萬美金，中年婦女則是4千美金，她們大多是依對方所說的付贖管道匯錢才獲釋。

該名婦女告訴警方，她原本在路邊擺攤，但因疫情生意不好才上網求職，原本以為去當地可以賺錢，想不到錢還沒賺到反而要跟親友借錢籌贖金。她還說，她下飛機後發現被騙，但她年紀較大、也較聽話，因此沒被暴力對待；但她看到有被害女子不願去詐騙機房工作或不願付贖，就會被中國籍犯嫌拳打腳踢，「很多人被打得鼻青臉腫」。

付贖返國的另名被害人則說，她們一下飛機就有人來收走護照、控制行動，她們人生地不熟根本無法呼救。她們被人關在小房間裡面，當地控制她們的大多是中國籍犯嫌，但犯嫌之中也有台灣籍幹部。

警方說，此案犯嫌葉姓女子也曾被騙去柬埔寨，但她付不出2萬美金贖金，乾脆加入人蛇集團。人蛇集團將這些「豬仔」騙去柬埔寨後，當地的人蛇集團再依「豬仔」的年齡、外貌等條件，以拍賣方式轉賣給其他不法集團，這些集團再逼迫她們從事詐騙工作或要求付贖。

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