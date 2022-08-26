槓上開花！偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇 並查獲毒品分裝場

嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團並查獲毒品分裝工廠。（記者蔡宗勳攝）

2022/08/26 12:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉某鄉民7月間遭人蛇集團以高薪誘騙至柬埔寨工作，隨即遭詐騙集團控制，並以免被轉賣摘除被害人器官販售為由隔海向家屬要求贖款，警方獲報先透過管道將被害人救回國，再抽絲剝繭釐清相關線索，偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團，同時槓上開花，查獲毒品分裝工廠，訊後將3位嫌犯移送法辦，並持續擴大偵辦中。

警方調查，被害人7月底搭機至柬國後，人蛇集團試用發現難以勝任詐騙工作，隨即改以免於轉賣摘除被害人器官販售為由向家屬要求贖款，案經被害人趁隙與在台家人聯繫並向嘉義縣警察局報案，縣警局立即通報外交部急難救助，並陳報警政署以多層管道協查營救，人蛇集團為避免遭究責，改口稱被害人工作表現不佳要將其辭退，要求被害人自行購買返台機票，終獲釋放返國，結束柬國驚魂記。

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嘉義縣警察局陳明君指揮刑事警察大隊與水上分局共同組成查緝專案小組，經調閱相關監視器，鎖定相關犯嫌及其住居所，25日在台南市北區某出租套房逮捕詐騙被害人出國的林姓與王姓犯嫌，現場並查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，及逮捕準備外出販賣毒品的另位王姓嫌犯到案。

警方指出，不法集團犯案多元化，且強調分工，以毒品分裝場為例，就以家庭工廠方式存在，躲避警方的追查，更可惡的是，竟要求被害人簽署「器官捐贈同意書」來逃避刑責，所幸被害人及時連繫家人求救獲得釋放，否則可能被強摘器官橫死異鄉。

縣長翁章梁今天中午到縣警局發放破案獎金給水上分局偵查隊與刑警大隊，同時呼籲鄉親切勿輕易相信短時間即能賺取高報酬的各類求職廣告，以免誤入人蛇集團陷阱。

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嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團並查獲毒品分裝工廠。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團並查獲毒品分裝工廠。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團，縣長翁章梁（前左）頒發獎金嘉勉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團，縣長翁章梁（前左）頒發獎金嘉勉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣警察局偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇集團，縣長翁章梁（前右三）前往嘉勉。（記者蔡宗勳攝）

詐騙國人至柬埔寨人蛇集團意圖以「器官捐贈同意書」逃避刑責。（記者蔡宗勳攝）

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