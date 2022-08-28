為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑被高中同學騙到柬埔寨淪「豬仔」 付贖返台才知被出賣

    疑被高中同學郭男（如圖）騙到柬埔寨工作淪為「豬仔」，家屬付贖返台後，得知郭男失聯又有詐欺前科，才感覺自己被出賣受騙。（民眾提供）

    疑被高中同學郭男（如圖）騙到柬埔寨工作淪為「豬仔」，家屬付贖返台後，得知郭男失聯又有詐欺前科，才感覺自己被出賣受騙。（民眾提供）

    2022/08/28 09:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄25歲郭姓男子邀黃姓高中同學一起到柬埔寨應徵，指國外有高薪優渥工作機會，若工作不成還可旅遊再返台，黃男相信麻吉提議，2人於6月共赴柬埔寨，一到柬國就被送到金邊園區控制行動，直到7月下旬，黃男利用網路通訊向台灣家人求救，黃的表哥透過當地台商交涉，討價還價後，付2萬元台幣換黃、郭自由，返台後向警方報案。

    刑大聯手前鎭分局組成專案偵辦，由於被害人黃男在金邊被園區控制，脅迫以投資虛擬貨幣詐騙，黃男配合不上、業績不佳，郭男還能發揮「同學愛」，向集團說情竟能逃過體罰凌虐、關黑屋，遊說、安排一起到柬埔寨，都是由郭男負責，檢警懷疑他是販運人口集團成員，將他拘提到案。

    黃男表示，他被控制在金邊的一處園區，要求對外進行投資詐騙，行動完全被監禁，不能外出，因只有隔壁棟才有超商，被控制的「豬仔」欲買生活用品，必須先登記申請，一天只能放一人過去；黃男家屬交涉付贖救人，以為同學郭男也受害，代付1萬元贖金，但事後置之不理且不見蹤影，直到被警方拘提到案。

    據了解，郭男有詐欺前科，他否認犯行，辯稱自己也是受害者，但對於在金邊時的情況交代不清，而且返台後也避不見面，警方將他列為嫌疑人移送法辦，並清查在台灣有無其他共犯成員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由共和國》蕭新煌、楊 昊／一帶一路危害 台灣人受害
    2022/08/28 05:30

    自由共和國》蕭新煌、楊 昊／一帶一路危害 台灣人受害
    台人赴柬埔寨逾千人失聯？警政署駁網媒：累計清查報案305名
    2022/08/27 21:55

    台人赴柬埔寨逾千人失聯？警政署駁網媒：累計清查報案305名

    關鍵 S 廊帶拼圖完成 喜迎南漂人才
    2青年遭黑幫誘騙淪柬埔寨豬仔 文山一警方逮3人蛇
    2022/08/27 17:30

    2青年遭黑幫誘騙淪柬埔寨豬仔 文山一警方逮3人蛇
    網傳紋身女子「柬埔寨打工前後」比對？實為2019年泰國兇案受害者
    2022/08/27 15:02

    網傳紋身女子「柬埔寨打工前後」比對？實為2019年泰國兇案受害者

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    中國駐柬使館稱收到十多位台胞求救 陸委會批統戰分化
    2022/08/26 21:02

    中國駐柬使館稱收到十多位台胞求救 陸委會批統戰分化
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播