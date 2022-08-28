疑被高中同學騙到柬埔寨淪「豬仔」 付贖返台才知被出賣

疑被高中同學郭男（如圖）騙到柬埔寨工作淪為「豬仔」，家屬付贖返台後，得知郭男失聯又有詐欺前科，才感覺自己被出賣受騙。（民眾提供）

2022/08/28 09:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄25歲郭姓男子邀黃姓高中同學一起到柬埔寨應徵，指國外有高薪優渥工作機會，若工作不成還可旅遊再返台，黃男相信麻吉提議，2人於6月共赴柬埔寨，一到柬國就被送到金邊園區控制行動，直到7月下旬，黃男利用網路通訊向台灣家人求救，黃的表哥透過當地台商交涉，討價還價後，付2萬元台幣換黃、郭自由，返台後向警方報案。

刑大聯手前鎭分局組成專案偵辦，由於被害人黃男在金邊被園區控制，脅迫以投資虛擬貨幣詐騙，黃男配合不上、業績不佳，郭男還能發揮「同學愛」，向集團說情竟能逃過體罰凌虐、關黑屋，遊說、安排一起到柬埔寨，都是由郭男負責，檢警懷疑他是販運人口集團成員，將他拘提到案。

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黃男表示，他被控制在金邊的一處園區，要求對外進行投資詐騙，行動完全被監禁，不能外出，因只有隔壁棟才有超商，被控制的「豬仔」欲買生活用品，必須先登記申請，一天只能放一人過去；黃男家屬交涉付贖救人，以為同學郭男也受害，代付1萬元贖金，但事後置之不理且不見蹤影，直到被警方拘提到案。

據了解，郭男有詐欺前科，他否認犯行，辯稱自己也是受害者，但對於在金邊時的情況交代不清，而且返台後也避不見面，警方將他列為嫌疑人移送法辦，並清查在台灣有無其他共犯成員。

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