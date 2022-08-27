網傳紋身女子「柬埔寨打工前後」比對？實為2019年泰國兇案受害者

有網路傳言並附照片稱「去柬埔寨前、去柬埔寨後」比對，經台灣事實查核中心查證，照片原出處實為泰國2019年一起兇殺案，與台灣無關，網傳訊息實為錯誤訊息。（擷自台灣事實查核中心）

2022/08/27 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨打工詐騙有國人受害，議題引發關注；此際，有網路傳言並附照片，稱圖片為「去柬埔寨前、去柬埔寨後」比對，經台灣事實查核中心查證，照片原出處實為泰國2019年一起兇殺案，與台灣無關，網傳訊息實為錯誤訊息。

此訊息自20日起流傳，搭配數張照片，前2張為女子裸背紋身照及白衣正面照片，第3張則是數張屍體照片組合起來的組圖，文字敘述照片為「去柬埔寨前、去柬埔寨後」比對，還有版本詳述稱「去柬埔寨打工後...心好痛，這麼善良的台灣同胞，好氣！她們真的是想賺錢，為何要落井下石，真卑鄙，看了都想哭」。

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查核中心透過圖片搜尋，查到2020年2則新聞報導，比對照片為同一張，報導內容為泰國曼谷2019年1名女性失蹤遇害案後續報導，警方拘捕40歲的殺人嫌犯，並於嫌犯家中池塘打撈到數百塊人骨，推測可能還有另外兩名受害者。

查核中心進一步上泰國發行量最大的泰文報紙為《泰叻報（ไทยรัฐ）》搜尋此案，此案被泰國媒體稱作「ไอซ์ หีบเหล็ก（冰鐵櫃）」，查核中心在相關報導中發現冰鐵櫃案受害者遺體照片，經比對確認，網傳照片女子照即冰鐵櫃案受害者生前照片。

綜合以上資訊，查核中心核實網傳照片原始事件是2019年發生在泰國的兇殺案，與柬埔寨打工詐騙無關，網傳訊息為錯誤訊息。

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