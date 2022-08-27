警破詐團取簿集中營 救出５人頭

汐止警方衝出進屋內，逮捕私行拘禁人頭戶的九人詐騙集團，救出五名人頭戶。（記者吳昇儒翻攝）

2022/08/27 05:30

人口販還在作怪 北市再傳一男被拍裸照逼簽二百萬本票險遭送出國

〔記者闕敬倫、吳昇儒、蔡宗勳／綜合報導〕人蛇集團販運國人至柬埔寨等東南亞國家，當成「豬仔」私行拘禁並暴力對待的案件頻傳，多方營救中；台北市警南港分局獲報指出，有人蛇集團試圖誘惑白姓男被害人前往東南亞失敗後，竟以球棒虐打白男並拍裸照，強逼簽下二百萬元本票和借據，警方逮獲六人，成功防阻白男被送出國，詢後將六人移送士林地檢署偵辦。

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南港警分局日前接獲白男報案求援，指稱失業謀職時經友人輾轉介紹三名男子，對方稱可提供機票、住宿，安排到泰國工作，只要會打字就可坐享每月十萬至廿萬元高薪。

白男心動答應，但最近看到媒體諸多柬埔寨詐欺園區的報導，發覺有異而婉拒，不料數天後卻遭設局約出見面，留姓主嫌恐嚇稱已代墊五十萬元安排他出國，要求白男吐錢，六人持球棒毆打凌虐白男，強脫衣服拍攝裸照，逼簽二百萬元本票及借據，事後還不斷催迫白男辦理護照出國。

警方專案小組鎖定留男等六人，至台北、新北、桃園等地拘提六人到案，依恐嚇取財、傷害以及人口販運等罪嫌移送。

汐止警分局則逮到在本國私行拘禁人頭戶的九人詐騙集團。卅五歲黃姓女子等九名詐團成員，透過朋友介紹找來五名人頭，要求他們配合辦理金融帳戶，再私行拘禁限制五人的行動自由。

汐止警方獲報前往救人，當場逮捕九人，救出五名人頭戶，並起出安毒、西瓜刀和電擊器，警詢後依詐欺、毒品、妨害自由等罪嫌移送士檢。

據悉，黃女等人以每日三千元代價，找人頭辦理金融帳戶，為避免人頭收錢後，變更網路銀行密碼或掛失提款卡，遂將人頭囚禁在民宅內「集中式管理」。

在嘉義縣，水上鄉二十多歲黃姓男子上月被人蛇集團以高薪誘騙至柬埔寨工作後遭控制，他隔海向家屬要求付贖，否則會被轉賣、摘除器官販售，家人報警。

警方通報外交部急難救助，日前已將黃男營救回國，專案小組再循線直搗人蛇集團位於台南市的巢穴，並槓上開花查獲毒品分裝場，逮捕林姓等三嫌。

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