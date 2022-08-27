南警強化制敵「戰術三寶」訓練 方仰寧：正確大膽用槍後續我負責

南市警局長方仰寧（右）跟召集訓練的外勤教官鼓勵訓練基層警戰術三寶，大膽正確用槍，後續的事他負責。（記者楊金城攝）

2022/08/27 13:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市接連發生第二分局、學甲分局襲警案，警察局今天（27日）特地召集16個分局、刑大、保大、交大教官辦理強化「戰術三寶」示範訓練，提升員警敵情觀念及接敵技巧，再落實到外勤警員的訓練。

南市警局長方仰寧跟外勤種子教官說，未來只要跟所長講一聲獲得同意就可以配槍，不同意領槍的話就找局長，台南已失去兩位警察兄弟，不能再有第三位發生，局長絕對力挺員警正確大膽用槍，開槍後續的事全由局長處理，員警不用擔心。

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南市警局訓練科今天編排強化訓練課程，以確保員警執勤安全，教育員警不論何種場合，不管是單警、雙警執勤都應牢記「戰術三寶」安全的距離、適當的掩護或掩體、隨時使用武力的戒備。

學甲分局宅港派出所警員李峻安昨天單人對峙雙刀攻擊他的吳男，大膽開了13槍，打中吳男至少6槍，李峻安和學甲分局長蔡宗昌也到場分享確實運用戰術三寶，正確大膽用槍，成功制伏嫌犯。

蔡宗昌說，警政署長黃明昭上任後即要求基層常訓和戰術訓練，學甲分局每月常訓至少8小時。

南市警局總教官黃國書說，李峻安大膽用槍是展現近日強化接敵訓練成效之具體案例，李員與犯嫌保持安全距離再伺機對敵非致命部分開槍，表現傑出。

黃國書也講出基層心聲，請命說，警察機關應設置健身器材加強員警肌耐力，員警開槍寫報告也不是問題，問題在後續司法訴訟能否獲得支持，方仰寧當場要求各分局和直屬大隊只要練好戰術三寶就對了。

南警強化戰術三寶訓練。（記者楊金城攝）

南警強化戰術三寶訓練。（記者楊金城攝）

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