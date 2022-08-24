毒蟲狠撞臨檢站遭警開槍擊斃 不起訴結果出爐提振警方士氣

當時警方拍下林女駕車狠狠來回衝撞臨檢站。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/24 16:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年4月29歲林姓女子開車載著同為林姓的30歲女性友人行經新北市新莊區街頭，由於車上藏有毒品，林女駕車遇臨檢不停還衝撞警方與其他用路人，值勤的潘姓員警當機立斷開槍制止，未料直接擊斃副駕駛座的林女，潘員為此吃上官司，而今檢察官審理後判以不起訴處分，警方則表示很感謝司法支持，未來也將持續強勢執法。

據了解，駕駛林女有多項毒品前科，為轄區毒品調驗人口，乘客林女則有槍砲、組織、毒品等多項前科，當時2人車上藏有海洛因0.75公克、安非他命0.32公克，以及7包的毒品殘渣袋，為躲避查緝，才會衝撞設置在中港東路的臨檢站。

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當時林女駕車來回狠狠衝撞好幾趟，一旁員警差點成輪下亡魂，且現場還有其他用路人，潘員為制止只能朝汽車車身開槍，怎料副駕的林女被子彈擊中，後續被丟包至台北醫院急診，最終不治身亡，警方後續也將逃跑的駕駛林女逮回。

駕駛林女供稱，是死者要求她衝撞臨檢站拒檢，另死者家屬深知這件案子非警方的過錯，對死者的中彈身亡沒有意見，新北地檢署今日也對本案做出不起訴處分。

鑒於近日南市警方損失2名優秀的員警，內政部長徐國勇表態支持警方大膽用槍，本案不起訴處分可說提振了警方近日低迷的士氣。新莊警分局督察組也表示，感謝司法的支持，還予認真執勤的員警一個公道，未來也將強勢執法除惡務盡。

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駕駛林女衝撞臨檢站，造成副駕友人遭擊斃，林女遭移送法辦，而開槍的潘姓員警吃上官司，不起訴處分出爐後大振警方士氣。（記者徐聖倫翻攝）

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