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    殺警案追兇搞錯人 石明謹憶「王迎先命案」：靈魂早就碎裂死亡

    涉嫌殺害2名警員的林信吾被警方訊問8小時後，在大批警力戒護下，依竊盜、強盜、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（記者王捷攝）

    涉嫌殺害2名警員的林信吾被警方訊問8小時後，在大批警力戒護下，依竊盜、強盜、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（記者王捷攝）

    2022/08/23 20:00

    〔即時新聞／綜合報導〕台南市殺警兇嫌林信吾逃亡17小時後，今晨於新竹落網，但過程中卻誤傳出2名陳姓嫌犯，照片及相關資訊更在網路上大量被轉分享，退休交警石明謹反思想起「王迎先命案」，感嘆王迎先被指責是兇手的那刻起，其靈魂早就碎裂死亡。

    石明謹上午在臉書指出，1982年一名計程車司機李師科在殺警奪槍後，持槍搶銀行，案發後一名身材長相與李師科相似的計程車司機王迎先，被女兒男友檢舉，當時內政部警政署刑事警察局隨即逮捕王男，並施以嚴刑逼供，王在警方進行現場重建時，在秀朗橋墜橋；事後北市刑警大隊逮捕李師科，但王迎先已身亡，當時宣布「破案」的數名刑警因被通緝而分頭逃亡。

    石明謹下午接著發文表示，王迎先當時疑似輕生（有一說是刑求致死後棄屍），關鍵在他的家人看了警方提供的假資料跟刑求來的自白，全都相信案子是王迎先幹的，「之後有沒有洗刷冤屈不重要，因為在家人全部指責他是兇手的那一刻，他的靈魂早就碎裂死亡。其他情節不用寫太多，因為已經夠凄苦了」。

    網友也紛紛留言「社會性死亡導致真實性死亡最慘痛案例」、「這次沒有重演憾事真是太好了」。

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