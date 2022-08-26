殉職警家屬轟廢死 法務部長蔡清祥傍晚南下致哀

法務部長蔡清祥。（記者楊國文攝）

2022/08/26 16:55

〔記者楊國文／台北報導〕明德外役監受刑人林信吾逾假未歸，脫逃期間殺害警員涂明誠、曹瑞傑，引發外界質疑外役監遴選制度若干缺失，法務部長蔡清祥今天下午召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」途中，臨時趕赴台南欲探望殉職警涂明誠、曹瑞傑的家屬，並致哀，聆聽家屬心聲，預計傍晚6時前抵達。

蔡清祥今日上午舉行記者會，針對外役監脫逃等問題宣示最快時間內究責立場，不僅責成矯正署儘速查明原因及責任歸屬，把明德外役監典獄長杜聰典調職，也指示高檢署查明台南地檢署遲延通緝的原因和責任歸屬。此外，在修法完成前，自即日起，若有脫逃超過2小時情事，立即報請檢察官發佈通緝，展示法務部絕不寬貸立場。

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下午2時30分，蔡清祥邀請犯罪學者、監所關注小組、司改團體人士等9人、召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，矯正署長黃俊棠亦與會參與討論。

會議中，蔡清祥臨時以有要事離席，據悉，蔡清祥對2警員因公遇害相當難過和不捨，下午特別南下台南將向兩警員的家屬致哀，同時向家屬報告這一陣子法務部做了那些事情，並聆聽家屬的心聲。

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