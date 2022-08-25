殉職2警家屬再批矯正署玩文字遊戲 凃大姊要求道歉

台南殉職員警凃明誠的大姊不露臉訴說胞弟所承受的巨大痛苦與明德外役監、矯正署指凶手林信吾逾假未歸的說法是在玩文字遊戲。（記者王俊忠攝）

2022/08/25 17:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南殉職警員凃明誠的大姊，今天中午在市立殯葬所受訪時痛心地說，弟弟為了責任感去抓賊而送命，做到這種地步，值得嗎？要廢死團體看看他弟弟、重視他弟弟的人權；而外役監執行標準為何？逃獄就是逃獄，為何要玩「逾假未歸」這種文字遊戲？她要求矯正署修正說法並向家屬道歉。

凃明誠大姊表示，她知道外役監是要幫受刑人回歸社會，這立意很好，但到外役監執行的標準在那裡？外役監講凶手林信吾逾假未歸，這合理嗎？逃獄就是逃獄，玩什麼文字遊戲？還不承認錯誤，她要求矯正署修正發言說法、並向家屬道歉。

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凃大姊痛心的說，她看到行車紀錄器影像，看見弟弟被凶手割喉、勒脖，還用槍抵著太陽穴，凶手卻面露笑容，極為兇殘，弟弟只是去上班工作，為何要做到這樣？請廢死團體看一看她弟弟，尊重凃員的人權。

她並說，弟弟死於非命，看到弟弟身上那些傷口很心痛不捨，本來不想接受解剖，後來為了讓社會大眾、法官看到書面、照片證據，知道凶手的兇殘程度，才忍痛接受解剖。她看到解剖過程是那麼可怕，更是心痛，才會覺得弟弟為了工作而送命、身體承受如此巨大痛苦，這值得嗎？

另名殉職警員曹瑞傑的叔叔說，有關外役監的問題，請法務部要聽家屬的心聲、徹底檢討。對於死刑看法，他們家屬與凃員的家屬意見是一致的，因為我國是法治國家、並未廢除死刑，曹與凃的家屬是認同要執行死刑，政府應該聽到警察遺屬的聲音，日後若法官判死刑下來，也請政府不要拖延槍決，因為儘快執行死刑，可對其他想害人的加害者有1個警戒、警惕。

對於凶手林信吾的殺警動機？曹的叔叔指這是檢警人員調查的職責，他不便介入，他的職責是協助受害家屬發聲。

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