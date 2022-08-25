殉職2警家屬再批矯正署玩文字遊戲 凃大姊要求道歉
〔記者王俊忠／台南報導〕台南殉職警員凃明誠的大姊，今天中午在市立殯葬所受訪時痛心地說，弟弟為了責任感去抓賊而送命，做到這種地步，值得嗎？要廢死團體看看他弟弟、重視他弟弟的人權；而外役監執行標準為何？逃獄就是逃獄，為何要玩「逾假未歸」這種文字遊戲？她要求矯正署修正說法並向家屬道歉。
凃明誠大姊表示，她知道外役監是要幫受刑人回歸社會，這立意很好，但到外役監執行的標準在那裡？外役監講凶手林信吾逾假未歸，這合理嗎？逃獄就是逃獄，玩什麼文字遊戲？還不承認錯誤，她要求矯正署修正發言說法、並向家屬道歉。
請繼續往下閱讀...
凃大姊痛心的說，她看到行車紀錄器影像，看見弟弟被凶手割喉、勒脖，還用槍抵著太陽穴，凶手卻面露笑容，極為兇殘，弟弟只是去上班工作，為何要做到這樣？請廢死團體看一看她弟弟，尊重凃員的人權。
她並說，弟弟死於非命，看到弟弟身上那些傷口很心痛不捨，本來不想接受解剖，後來為了讓社會大眾、法官看到書面、照片證據，知道凶手的兇殘程度，才忍痛接受解剖。她看到解剖過程是那麼可怕，更是心痛，才會覺得弟弟為了工作而送命、身體承受如此巨大痛苦，這值得嗎？
另名殉職警員曹瑞傑的叔叔說，有關外役監的問題，請法務部要聽家屬的心聲、徹底檢討。對於死刑看法，他們家屬與凃員的家屬意見是一致的，因為我國是法治國家、並未廢除死刑，曹與凃的家屬是認同要執行死刑，政府應該聽到警察遺屬的聲音，日後若法官判死刑下來，也請政府不要拖延槍決，因為儘快執行死刑，可對其他想害人的加害者有1個警戒、警惕。
對於凶手林信吾的殺警動機？曹的叔叔指這是檢警人員調查的職責，他不便介入，他的職責是協助受害家屬發聲。