彰縣1~10月100人遭撞死 3大肇事原因曝光

警方呼籲用路人行經無號誌路口處時，應放慢車速注意路況以策安全。（資料照）

2024/11/11 17:08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊統計今年1到10月全縣交通事故死亡案例，共發生96件，造成100人死亡，其中以鹿港警分局轄區發生20件、20人最多。警方分析指出，96件死亡車禍原因前3名，分別是駕駛疏忽、未依標線（號誌）指示行駛、未依規定讓車。

交通隊統計，今年1到10月全縣交通事故死亡案例，共發生96件，造成100人死亡，與去年同期比較，下降16件、15人。經統計，今年1至10月以鹿港分局轄區20件、20人發生最多，依序為福興鄉11件、鹿港鎮7件、秀水鄉2件。

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此外，全縣發生死亡車禍最多的鄉鎮市前3名，分別為福興鄉11件、彰化市10件、芳苑鄉8件。

縣議員賴清美指出，全縣發生死亡車禍最多的鄉鎮市，前3名當中福興鄉、芳苑鄉屬於偏遠區域；鄉下地方產業道路出入的人不多，路口設紅綠燈會被罵，但常見用路人通過路口時都衝刺，不放慢車速通過，等於是在碰運氣，相關單位應多畫設警告標誌或標線，提醒大家減速。

警方分析，96件死亡車禍肇事原因前3名，分別視駕駛疏忽、未依標線（號誌）指示行駛、未依規定讓車；進一步分析車種以機車為主，年齡層以65歲以上最多，死亡車禍時段則以上午8至10點最高。

交通隊指出，偏遠地區道路無號誌交叉路口數量多，許多機車族經過交叉路口、十字路口時不減速，仍照常硬衝，一旦發生碰撞通常非死即傷，因此呼籲用路人經過路口時務必放慢車速，並注意停讓、不超速、不闖紅燈以策安全。

偏遠地區無號誌路口多，警方呼籲用路人過路口時應放慢車速。（資料照）

有鑑於年長者為交通事故高危險群，彰化縣警局針對年長者加強宣導交通安全觀念。（資料照）

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