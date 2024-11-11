黎巴嫩呼叫器爆炸案 士檢調查無國內廠商涉入全案簽結

士檢偵辦黎巴嫩呼叫器爆炸案，9月曾以證人身分約談金阿波羅公司董事長許清光（見圖）等人，並考量查無國內廠商或國人參與其中，也沒有涉犯資恐防制法的問題，今將全案簽結。（資料照）

2024/11/11 16:29

〔記者溫于德／台北報導〕黎巴嫩9月17日連續爆炸造成多人死傷的呼叫器「AR-924」，疑出自台灣金阿波羅公司。案經士林地檢署偵辦，並以證人身分約談金阿波羅董座許清光與一名吳女，今考量無國內廠商或國人參與其中，也沒有涉犯資恐防制法的問題，今將全案簽結。

士檢說明，造成黎巴嫩爆炸呼叫器「AR-924」，並非由台灣製作、出口，而是由跨國集團Frontier Group Entity（FGE集團）自行設計研發，同時在我國境外生產。

請繼續往下閱讀...

士檢指出，金阿波羅公司於2022年6月9日與FGE集團旗下的公司簽訂備忘錄，由FGE集團按年支付一定數量、金額的品牌授權費及訂購金，以取得金阿波羅授權FGE集團自行生產製造堅固型呼叫器，再貼上金阿波羅公司的授權商標。

士檢認為，經調查，金阿波羅公司董事長許清光、員工，以及FGE集團在台聯繫窗口吳女，並沒有協助或事先知悉呼叫器「AR-924」會在黎巴嫩發生爆炸這件事，故將全案簽結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法