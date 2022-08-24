殺警嫌「逾假未歸」 台南殉職警叔叔批矯正署說法泯滅人性

殉職警曹瑞傑叔叔（見圖）今天在南市殯葬所發言痛批矯正署與明德外役監指嫌犯「逾假未歸」，這4個字講得太沈重了，是泯滅人性的說法，有如在家屬傷口再灑下大筆的鹽、刺痛家屬。（讀者提供）

2022/08/24 16:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市二分局兩名警員凃明誠與曹瑞傑，22日近午在安南區追捕偷車逃犯林信吾，反遭凶狠的林嫌持刀刺殺身亡殉職並奪走警槍，震驚全國。曹瑞傑叔叔今天在南市殯葬所發言痛批矯正署與明德外役監指林嫌是「逾假未歸」，這4個字講得太沈重了，是泯滅人性的說法，有如在家屬傷口再灑下大筆的鹽、刺痛家屬。

曹瑞傑叔叔認為，什麼叫做逾假未歸？逾假未歸是一般正常人的休假，人沒有回來才叫逾假未歸，而且林嫌逾假未歸，照理說外役監主管都會去追緝、狂CALL電話追人，可是林嫌逃走已經過1個禮拜了，如果沒有林嫌脫逃這個因，會導致這兩位員警死亡的果嗎？」，這因果關係是有邏輯性的！

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曹警叔叔表示，如果明德外役監的SOP（標準作業流程）都做的很好，如果是1個有效、有能力的執行單位，應該是1天或是3天就要把逃犯找回來，而不應該是這種態度，如果當時有很快把罪犯追回來，就不會造成兩名員警殉職，如今兩名員警應還在正常執勤。

曹警叔叔也說，基層員警出勤遇險，有可能在1秒或零點幾秒就會重傷或身故，因為員警掏槍開保險至少要2、3秒以上，凃、曹兩員警已很盡責努力了，因為凃員遭刺後還跟歹徒格門努力完成使命，當然家屬很不願發生這遺憾事，希望這是最後1件員警遇害案，不再發生這慘痛事件，也請大家多幫基層員警發聲、支持員警！

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