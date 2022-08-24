殉職警名字好熟悉！他翻出一張紙感嘆：會好好保存祢的字跡

網友貼出被曹瑞傑開的罰單，不勝唏噓。（圖取自爆廢公社公開版）

2022/08/24 05:59

首次上稿 8-23 22:35

更新時間 8-24 05:59

〔即時新聞／綜合報導〕台南員警凃明誠、曹瑞傑22日追緝偷車賊時遭殺害殉職，震驚全國。有網友得知消息後，覺得對曹瑞傑名字有印象，原來他曾經被開罰單，也正巧把罰單留著，讓他非常感嘆。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文說，他有留罰單的習慣，時刻提醒自己不要再違規，今天拿起罰單一看發現，警員的名字越看越眼熟，想不到正是殉職的曹瑞傑，讓他相當不捨，「這份與員警邊聊天邊被開罰單，所遺留下來的字跡我會好好保存著」。

從原PO貼出照片中可見，他110年9月17日在台南西門路違停在公車停靠區，才會有這張罰單，舉發單位是台南市民權派出所，填單人正是警員曹瑞傑。

原PO說：「2位殉職的曹瑞傑、凃明誠警察，請安息R.I.P。你們的任務結束了，請一路好走，皈依西方極樂世界。」

照片曝光之後，看哭許多網友，紛紛在底下留言，「涂（凃）警官也曾幫我查過竊盜案，一路好走……」、「年輕優秀的員警負責盡職 ，很不捨，建議你拿去掃描，存成電子檔，護貝起來因為罰單薄紙脆弱很快就會不見」、「想到以後沒辦法被開到有他名字的紅單，不禁悲從中來：」、「第一次看到罰單心裡面感受不一樣的…」、「這張罰單別具意義」。

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