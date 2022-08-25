凃明誠二姊聲淚俱下 痛批外役監典獄長「欺上瞞下」

殉職警凃明誠二姊（舉左手者）痛批明德外役監典獄長欺上瞞下。（記者王俊忠攝）

2022/08/25 11:05

〔記者王俊忠／台南報導〕立法院長游錫堃今天上午到台南市立殯葬所，慰問遭殺害的兩警凃明誠、曹瑞傑的家屬，約20分鐘後，游錫堃與幾位立委、凃員二姊步出靈堂大門，凃的二姊突然聲淚俱下、痛批明德外役監典獄長為了保官位欺上瞞下；並要法務部長、矯正署長不要再講那種輕飄飄的官場文章話。

凃明誠二姊一開始感謝媒體到場，要請媒體發揮第四權力量，好好監督此案後續發展，她接著高舉右手在左手腕連刮多下，哭著說要大家看凃與曹兩人就是如此血流死掉的！

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凃二姊痛批，法務部長與矯正署長的所作所為，都是在踐踏家屬的心，請他們不要再講那種輕飄飄的官場文章；還有，明德外役監的典獄長為了保自己仕途，就如此欺上瞞下，「就因為你是政務官嗎？」如果不是這樣（應指林信吾脫逃事），凃、曹兩位警察不會死的！她並脫口大罵「王八蛋」！

由於凃二姊情緒相當激動，游錫堃與立委等人請她冷靜向媒體說清楚。凃二姊收拾情緒、冷靜後說，她要代表所有每天流淚的警察遺屬說「去你X的廢死團體，都請滾進18層地獄！」隨後，情緒極激動的凃二姊即被陪同人士勸回靈堂。

游錫堃受訪時談到日前所說殺警要判死刑的爭議談話，他說自己也是政治人物，他說過的話會負責、接受公評，該講都講了，不想再繼續這議題。而家屬的意見大多一樣，核心看法是不要再發生類似遺憾事了；對於槍械條例有卡在立院朝野協商的狀況，游也強調等立法院開議，他會盡力來協調。

包括立委陳亭妃、林宜瑾、賴惠員與南市議長郭信良、市議員陳怡珍、陳秋萍等人都到場陪同游錫堃慰問兩警家屬。

立法院長游錫堃由多位立委、議員陪同慰問殉職警察家屬，（記者王俊忠攝）

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