幼稚園女老師與人夫偷情生子 辯懷孕後才知對方已婚...法官不信

高等法院認為卓女說謊，且偷情期間，還接受黃男金錢援助，改判卓女應賠償50萬元，全案確定。（情境照）

2022/06/20 14:10

〔記者楊國文／台北報導〕已婚黃姓男子和卓姓幼稚園女老師偷情生子，黃男的太太嚴女從他的手機驚見其婚外情生子，怒告卓女求償，一審判卓女應賠償嚴女20萬元，2人均不服一審判決，提起上訴，卓女改稱懷孕3個月才知道黃男已婚，高等法院認為卓女說謊，且偷情期間，還接受黃男金錢援助，改判卓女應賠償50萬元，全案確定。

嚴女因對黃男偷情生子行為非常失望，已主動要求離婚，一審審理期間，2人已和解離婚。

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嚴女指控，2019年5月，從黃男手機中獲悉他和卓女偷情，並疑似生下一子，因此聯繫卓女求證，過程中，她要求卓女「我要你兒子的DNA」，則不會控告卓女，但卓女不願意，嚴女比對黃男和卓女歷來對話紀錄、黃男曾金錢援助卓女等事證，認為黃男偷情的小三就是卓女無誤，當然也是男嬰的母親，控告卓女賠償80萬元。

但卓女應訊坦承和黃男生下一位男孩，但堅稱懷孕3個月時才知道黃男是已婚身份，並非故意侵害嚴女的配偶權，她亦主張，嚴女曾告知不會控告她，加上嚴女求償訴訟已超過法定的2年時效，應判決嚴女敗訴。

桃園地院認定卓女主張不足採信，判她應賠償嚴女20萬元，雙方均不服，上訴高等法院。

高等法院審理維持一審見解，認為嚴女當時是以卓女交換新生兒的DNA做交換，才同意原諒卓女而不求償，但卓女並未提供兒子的DNA，不能就此認定雙方已達成協議，另嚴女也未超過2年的法定求償期限。

高院指出，卓女在和黃男偷情期間，多次接受張男的金錢資助，加上偷情生子行為已造成嚴女精神上莫大痛苦，改判卓女共應賠償嚴女50萬元，全案確定。

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