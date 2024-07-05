「老公外遇，身體不重要了」 妻竟和性侵她的尪部屬狂嘿咻

海巡李姓軍官嘿咻長官妻子，被橋頭地院簡易上訴判賠定讞。示意圖，非新聞當事人。（情境照）

2024/07/05 22:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕海巡署李姓上尉軍官約長官妻子小雪（化名）外出，告知其夫出軌秘密，並趁她情緒崩潰時硬上，後來小雪認為丈夫既然偷吃，她也可以外遇，2人進而多次發生關係，其夫獲悉後憤而求償。高雄橋頭地院簡易上訴庭判李男賠償38萬元定讞。

小雪的丈夫阿榮（化名）指出，李男於2022年1月間，認識其妻後，竟離間她們夫婦感情，並在5月23日至6月9日凌晨，和小雪在李租處、旗山花鄉渡假會館等處多次「嘿咻」，讓他飽受精神折磨，要求賠償50萬元精神撫慰金。

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李男則說，他是協調處理長官夫婦感情糾紛，阿榮所提錄音譯文及悔過書，都是他為了不再被追究所為的不實言論，否認有侵權行為。

小雪卻和盤托出，指2022年5月間，其夫北上考試，李男說要告知其夫不為人知的秘密，她座上副駕駛座，聽到丈夫有小三，頓時情緒崩潰痛哭之際，他竟趁安慰、擁抱之際，摸摸胸部、下體等處，經她說不要才停手。

不過，後來氣氛比較緩和後，李就掏出「那話兒」硬上。當時她很氣憤說：「你是為了做這些行為，才把我帶出來的嗎？」，李立即「抽回」，還說喜歡她很久了，並當場道歉。

她又說，一星期後，與李去汽車旅館嘿咻，但這次是自願的，稱「可能覺得丈夫都外遇，身體已經不重要了。」

橋頭地院簡易庭判李男賠償38萬元，他不服上訴，簡易上訴庭據海巡署內部調查報告，李男接受訪談，坦承與小雪「炒飯」，但堅稱兩情相悅。又查，小雪不會甘冒誣告罪，而對李男在車內性侵提告（檢方偵辦中），判決駁回並定讞。

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