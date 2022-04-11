涉搶轎流血衝突 彰檢傳「白狼」4/12到案：不到強制拘提

大甲媽遶彰市爆發搶轎衝突，彰檢發傳票通知張安樂明天下午4點到地檢署報到，若未報到則將發拘票強制拘提。 （記者湯世名翻攝）

2022/04/11 09:32

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽9日遶境彰化市區時，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂帶人搶轎引爆近年來最大規模衝突，還導致彰化警分局副分局長鐘振邦等3名官警受傷，彰化地檢署已發傳票通知張安樂明天下午4點到地檢署報到，若未報到則將發拘票強制拘提。至於其李姓乾女兒當晚涉嫌帶頭衝，同樣涉教唆罪嫌，檢方也將另擇時間傳喚到案。

大甲媽鑾轎9日晚間在行經彰化市三民路302巷時，突遇張安樂率統促黨人員欲強力接轎，彰化警分局長王國峯認為他們並非在接轎名冊內，張安樂雖然有攜帶「疫苗3OK卡」，但其他統促黨成員不知有無打滿3劑疫苗，也未完成造冊，還穿著政黨背心有政治力介入，因此阻止其接轎，卻引發張安樂的李姓乾女兒不滿指「已經講好的東西，不可以這樣唷」，旋即轉頭高喊「全部的人過來」，進而帶頭衝，引爆推擠，彰化警分局副分局長鐘振邦被打傷，大批員警一擁而上，爆發大規模衝突。最終有3名官警受傷，6名滋事人員遭逮。

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彰化縣警局指出，彰化地檢署已傳喚張安樂明天下午4點赴地檢署報到，若未報到檢方將發拘票強制拘提張安樂。

大甲媽遶彰化市，「白狼」張安樂帶人搶轎引爆近年來最大規模衝突，還導致3名官警受傷。 （記者湯世名翻攝）

大甲媽遶彰化市，「白狼」張安樂帶人搶轎引爆近年來最大規模衝突，還導致3名官警受傷，6人遭逮。 （記者湯世名翻攝）

大甲媽行經彰市突遇張安樂（左）率統促黨人員欲強力接轎，彰化警分局禁止成員接轎，引爆衝突，（記者湯世名翻攝）

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