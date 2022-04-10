為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白狼搶轎將被傳喚 陳家欽：追究到底、查背後紅色勢力介入宗教

    警政署長陳家欽今在彰化強調，假藉宗教遶境之名行擾亂社會治序之實的黑道人士，警方一個都不會放過，絕對嚴懲到底。（記者張聰秋攝）

    警政署長陳家欽今在彰化強調，假藉宗教遶境之名行擾亂社會治序之實的黑道人士，警方一個都不會放過，絕對嚴懲到底。（記者張聰秋攝）

    2022/04/10 12:09

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖昨晚遶境彰化，爆發幫派黑道份子公然毆打警察，造成3名警察掛彩受傷，警方現場逮捕6名現行犯，針對此一暴力事件，警方鎖定人物為涉嫌引爆衝突的中華統一促進黨主席、人稱「白狼」的張安樂，最快今晚之前傳喚張安樂到案說明。

    警政署長陳家欽說，刑事局、彰化縣及台中市警察局已經組成專案小組，針對滋事成員都一一加以偵辦，絕對不會放過任何人，警方一定追究到底，全案背後是否有紅色勢力介入宗教遶境活動因而造成衝突， 是目前警方偵辦重點。

    彰化分局長王國峯指出，昨晚突發現場，張安樂等人拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，警方不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方因此發生推擠衝突，混亂間造成3名員警受傷，彰化分局現場逮捕6名滋事份子。

    署長陳家欽今天上午前往彰化分局慰問受傷員警，頒發10萬元慰問金，陳家欽受訪指出，每年大甲媽遶境，警方動員大批警力維持現場秩序，神聖的宗教活動，信眾應遵守規定，若有動毆或暴力事件，他要求警方要以優勢警力逮捕現行犯，昨天彰化發生某些幫派黑道份子，假藉參與宗教活動之名，行擾亂社會秩序之實，他已要求刑事局、彰化縣及台中市成立專案小組，針對滋事成員都一一加以偵辦，一個絕對都不會放過。

    陳家欽指出，每年大甲媽遶境，警方都會動員大批警力維持秩序，警察同仁都很辛苦，遶境活動是很神聖的宗教活動，信眾應遵守相關規定，如果現場發生暴力事件，他也要求員警一定要逮捕現行犯。

    陳家欽強調，暴力事件是否有紅色勢力介入造成衝突，是目前專案小組偵辦的重點，警方已經列為重點蒐證真相，加以嚴懲，警方絕不放縱挑戰公權力一定嚴正執法。

    鑾轎回程是否加強警力？陳家欽表示，各縣市警察局整個維安警力都有經過規劃，不足的部分，警政署會調度保四、保五甚至鄰近縣市支援，警力支援不容黑道份子滋事，製造衝突。

    統促黨主席張安樂（中）等人昨晚拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，警方不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方因此發生推擠衝突。（記者張聰秋翻攝）

    統促黨主席張安樂（中）等人昨晚拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，警方不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方因此發生推擠衝突。（記者張聰秋翻攝）

    警政署長陳家欽（左）今到彰化縣警察局彰化分局慰問執勤受傷的員警，發放10萬元慰問金。（記者張聰秋攝）

    警政署長陳家欽（左）今到彰化縣警察局彰化分局慰問執勤受傷的員警，發放10萬元慰問金。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北港武德宮前陣頭大亂鬥 警方連夜拘提16人到案、含1人殺人罪送辦
    2022/04/10 11:19

    北港武德宮前陣頭大亂鬥 警方連夜拘提16人到案、含1人殺人罪送辦
    白狼搶轎爆吃鱉！大甲媽信徒目睹…講內幕
    2022/04/10 11:16

    白狼搶轎爆吃鱉！大甲媽信徒目睹…講內幕

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    白狼搶轎後大批警力護轎！ 大甲媽遶境南彰化行程稍提前
    2022/04/10 08:46

    白狼搶轎後大批警力護轎！ 大甲媽遶境南彰化行程稍提前
    白狼帶隊「搶轎」爆衝突！多名員警受傷 警逮鬧事6人
    2022/04/09 22:06

    白狼帶隊「搶轎」爆衝突！多名員警受傷 警逮鬧事6人

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播