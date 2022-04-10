白狼搶轎將被傳喚 陳家欽：追究到底、查背後紅色勢力介入宗教

警政署長陳家欽今在彰化強調，假藉宗教遶境之名行擾亂社會治序之實的黑道人士，警方一個都不會放過，絕對嚴懲到底。（記者張聰秋攝）

2022/04/10 12:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖昨晚遶境彰化，爆發幫派黑道份子公然毆打警察，造成3名警察掛彩受傷，警方現場逮捕6名現行犯，針對此一暴力事件，警方鎖定人物為涉嫌引爆衝突的中華統一促進黨主席、人稱「白狼」的張安樂，最快今晚之前傳喚張安樂到案說明。

警政署長陳家欽說，刑事局、彰化縣及台中市警察局已經組成專案小組，針對滋事成員都一一加以偵辦，絕對不會放過任何人，警方一定追究到底，全案背後是否有紅色勢力介入宗教遶境活動因而造成衝突， 是目前警方偵辦重點。

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彰化分局長王國峯指出，昨晚突發現場，張安樂等人拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，警方不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方因此發生推擠衝突，混亂間造成3名員警受傷，彰化分局現場逮捕6名滋事份子。

署長陳家欽今天上午前往彰化分局慰問受傷員警，頒發10萬元慰問金，陳家欽受訪指出，每年大甲媽遶境，警方動員大批警力維持現場秩序，神聖的宗教活動，信眾應遵守規定，若有動毆或暴力事件，他要求警方要以優勢警力逮捕現行犯，昨天彰化發生某些幫派黑道份子，假藉參與宗教活動之名，行擾亂社會秩序之實，他已要求刑事局、彰化縣及台中市成立專案小組，針對滋事成員都一一加以偵辦，一個絕對都不會放過。

陳家欽指出，每年大甲媽遶境，警方都會動員大批警力維持秩序，警察同仁都很辛苦，遶境活動是很神聖的宗教活動，信眾應遵守相關規定，如果現場發生暴力事件，他也要求員警一定要逮捕現行犯。

陳家欽強調，暴力事件是否有紅色勢力介入造成衝突，是目前專案小組偵辦的重點，警方已經列為重點蒐證真相，加以嚴懲，警方絕不放縱挑戰公權力一定嚴正執法。

鑾轎回程是否加強警力？陳家欽表示，各縣市警察局整個維安警力都有經過規劃，不足的部分，警政署會調度保四、保五甚至鄰近縣市支援，警力支援不容黑道份子滋事，製造衝突。

統促黨主席張安樂（中）等人昨晚拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，警方不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方因此發生推擠衝突。（記者張聰秋翻攝）

警政署長陳家欽（左）今到彰化縣警察局彰化分局慰問執勤受傷的員警，發放10萬元慰問金。（記者張聰秋攝）

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