白狼搶轎彰化3警掛彩 6名統促黨、竹聯幫成員送辦

統促黨主席張安樂（左）昨晚以接轎之名意圖闖進警方管制區，被彰化分局制止。（記者張聰秋翻攝）

2022/04/10 14:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍昨晚在彰化市區爆發3波暴力衝突，造成彰化警分局副分局長和2名員警共3名官警掛彩，彰化警方專案小組現場逮捕6人全是竹聯幫地虎堂成員，當中不乏穿著中華統一促進黨背心制服，警方訊後依妨害公務及妨害秩序等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

警方專案小組追查，6人均與統促黨有關聯，昨晚3波暴力衝突，統促黨主席「白狼」張安樂率眾聚集在素以「搶轎」出名的彰化市民生地下道附近，當時，白狼沒有鎮瀾宮的同意，隨行成員穿著統促黨的背心，未依照規定申請鎮瀾宮發放「疫苗3OK卡」，強行欲闖進警方管制區接轎，警方以此視為搶轎。

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在執法過程中，彰化副分局長鐘振邦現場跟統促黨成員溝通時，硬是被身穿統促黨背心的成員推擠倒地，造成鐘振邦的左手肘紅腫掛彩，引爆衝突第1波衝突，現場陷入大混亂。

滋事份子涉嫌公然挑戰公權力，繼續在三民路302巷口意圖聚眾搶轎，混亂中民生派出所員警龔培鈞遭到攻擊，右眼角腫脹受傷，引爆第2波衝突，進香隊伍繼續前進，在中正路口時，群眾當中有意圖搶轎的竹聯幫地虎堂成員，突然朝人群丟出水瓶，員警迅速噴辣椒水反制，混亂間，執勤派出所教官林俊宏右眼被辣椒水噴到灼傷，爆發第3波衝突，警方現場逮捕涉嫌丟水瓶的地虎堂成員，是第1個被逮補的成員。

進香隊伍繼續朝中正路、光復路前進，警方沿路逮捕其他5名涉嫌滋事份子，全案依照彰化地檢署檢察官指揮，警方訊後將6人移送彰化地檢署偵辦調查。

彰化警分局副分局長鐘振邦執勤掛彩，左手肘紅腫受傷。（記者張聰秋翻攝）

大甲媽遶境彰化市爆發第2波衝突，民生派出所員警龔培鈞遭到攻擊，右眼角腫脹受傷。（記者張聰秋翻攝）

彰化警分局民生派出所教官林俊宏右眼被辣椒水噴到灼傷。（記者張聰秋翻攝）

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