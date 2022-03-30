高雄男貸款50萬周轉金放車內 全被竊賊搜刮搬進帳戶

警方迅速逮獲陳嫌，並在他身上起獲一本存摺，裡面存有贓款50萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖讀者提供）

2022/03/30 08:13

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄46歲陳姓男子25日深夜騎腳踏車外出，經前鎮區建華街時，見一輛自小客車門沒有上鎖，遂心生貪念進入車內搜刮，竊走車主貸款來的做生意周轉金50萬元，隔天早上張姓被害人要開車出門發現錢不見了報警，警調監視器查獲陳嫌，起獲陳嫌身上的存摺，裡面存有贓款50萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。

46歲的陳男有多項竊盜、詐欺前科，日前騎自行車途經前鎮區建華街，發現路邊有一輛自小客車門沒有關好，趁四下無人之際，突然貪心大起，隨即開車門進入車內大肆收刮財物，並偷走車內的50萬元後逃逸。

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隔天早上車主張姓男子要開車出門時，才發現車內的錢財不翼而飛，張男向警方表示約50萬元遭竊，他是牛奶買賣的中盤商，該筆款項是他貸款來做生意周轉用的救命錢，前鎮警分局一心路派出所獲報後，立即調閱案發地周邊監視器，迅速掌握到陳嫌身分。

警方隨後逮獲陳嫌，並在他身上起獲一本存摺，裡面存有贓款50萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。警方也呼籲市民，錢財不露白，財物務必妥善收好，尤其是停車後車內不要放貴重物品，下車也要記得檢查有無上鎖，避免讓竊賊心起歹念，有機可趁。另呼籲切勿因一時貪念竊取他人財務，以免觸法，得不償失。

警方調閱案發地周邊監視器，迅速掌握到竊嫌陳男身分。（圖讀者提供）

警方調閱案發地周邊監視器，迅速掌握到竊嫌陳男身分。（圖讀者提供）

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