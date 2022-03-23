台中治安怎麼了？ 里長服務處竟被闖空門

竊賊進入服務處，搬走一整疊的鍋具。（記者陳建志翻攝）

2022/03/23 20:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區立德里長江和樹的服務處，今天凌晨3點多被男子先後3次闖入，翻箱倒櫃偷走麥克風、雞精，還有一本記錄競選市議員事務的筆記本，連他心愛的鐵碗也偷走。服務處晚上電燈沒關，小偷還是大膽闖入，江和樹不禁感嘆：「台中治安怎麼變這樣？」

江和樹說，今天上午到服務處發現，辦公桌抽屜被打開，桌上的資料也被翻動，部分資料還不見，尤其是一本記錄參選市議員、包括更換懸掛看板時間等選舉事務的筆記本也被偷走，趕緊調閱監視器畫面發現，今天凌晨3點多，一名男子扳開玻璃門闖入，先翻動助理桌子抽屜，接著到他的辦公桌翻箱倒櫃，拿走廚房一整疊鍋具後離開。沒多久後，男子換騎腳踏車到場，再度進入服務處，拿走雞精等物品，就連他最愛的鐵飯碗也偷走，男子得手後，還立刻到附近的騎樓喝雞精，前後1個小時共進來3次。

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江和樹說，男子身手俐落，他懷疑是慣竊，但不解不拿筆電，卻拿走對他很重要的競選筆記本，今天下午3點多已經向十九甲派出所反映，他的服務處晚上電燈都沒關，沒想到小偷也敢闖入，他感嘆，台中的治安怎麼會變這樣？

大里十九甲派出所李銘卿所長說，今天下午接獲江里長反映，雖還沒正式報案，但已依據里長提供的影像積極偵辦，初步認出是一名經常出入附近的林姓街友，不過他居無定所，派員全力追緝中。

大里立德里長江和樹的服務處今天被闖空門，竊賊到他的辦公桌翻箱倒櫃。（記者陳建志翻攝）

竊賊進入服務處，坐在辦公桌打開抽屜找值錢的東西。（記者陳建志翻攝）

竊賊前後三次進入服務處，拿走一整盒雞精等物品後離開。（記者陳建志翻攝）

江和樹里長服務處被闖空門，監視器拍到今天凌晨3點多一名男子打開玻璃門闖入。（記者陳建志翻攝）

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