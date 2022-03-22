忠信食物銀行台北分行遭竊 執行長籲：若有需要可申請配給

興毅基金會忠信食物銀行台北分行遭竊。（盧忠恕提供）

2022/03/22 12:59

〔記者楊心慧／台北報導〕興毅基金會忠信食物銀行台北分行驚傳遭竊，20日凌晨遭小偷竊走物資和金錢，雖然財損金額不大，但讓興毅基金會副執行長盧忠恕相當訝異，也希望若民眾有需求，可透過申請的方式，別用犯罪的方式竊取物資，食物銀行的精神，本就是幫助別人。

忠信食物銀行每週六、日休息，盧忠恕受訪指出，店長昨整理物資，發現架上的物資少了很多，又看到鐵窗被破壞，驚覺遭竊，調閱監視器發現，小偷在凌晨3點36分左右，拿油壓剪破壞鐵窗，大概在清晨4時許偷完東西走人。

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盧忠恕表示，民眾有物資上的需求或是有困難，可透過申請的方式，會請志工、幹部訪視評估配給，符合條件就會提供適當的點數，讓他們領取物資，解決民眾的困難，不需要透過這種方式竊取物資。

盧忠恕推測，有可能是最近有很多經銷商捐贈即期品，像是3至5天內就到期的牛奶，最近一次有500至600瓶，由於這類物資保存期限短，就會立刻通知食物銀行的會員來領取，因此近期忠信食物銀行門口都會有排隊的現象，或許讓小偷認為這間店生意很好，進而下手。

盧忠恕很訝異食物銀行也會遭竊，他認為忠信食物銀行在文山區服務6年，怎麼還會有人來偷東西，至今也都是服務的性質，沒接受北市府的補助，民眾可能以為生意好就來偷，讓人感到不可思議。

興毅基金會忠信食物銀行台北分行。（盧忠恕提供）

忠信食物銀行台北分行窗戶20日凌晨遭小偷破壞。（盧忠恕提供）

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