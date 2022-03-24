夾娃娃一半卡洞口... 富老闆伸手取走被依竊盜罪判刑

游男取出卡在洞口的布偶，被高雄高分院判竊盜罪。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/03/24 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕年收入上百萬元游姓老闆投幣夾娃娃，發現布偶「鵝娃娃」脖子掉入取物洞處，但身體卻卡在機台內，他認為有夾到，涉嫌伸手強行取走，被依竊盜罪判刑3月，但高雄高分院審酌他惡性非大，獲得告訴人諒解，處拘役10天定讞。

法界人士表示，市區娃娃機店處處可見，發生布偶一半掉落洞內，有顧客會誤認夾到，而貿然強行取走，不料卻吃上竊盜官司，頗為罕見，值得警惕。

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判決書指出，2021年2月9日上午9點45分，游開車前往屏東縣新園鄉仙吉路夾娃娃機店，先後投擲4次零錢，操作抓夾夾取機台內價值680元的「鵝娃娃」布偶，卻發生布偶身體在機台內，僅脖子部分掉入取物洞口，涉嫌徒手伸入洞口，抓住布偶頭部，強行拉出後開車離去。

東港分局接獲吳姓店家報案後，調閱周遭監視器畫面循線查獲游，全案依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦並起訴。

游應訊指稱，布偶的頭及脖子已經在洞口，才會伸手去抓，從頭到尾都沒有偷竊意圖，並認為布偶身體被夾到取物箱上擋板時，就是他的，否認犯行。

屏東地院依竊盜罪，判處3月徒刑，游不服上訴高雄高分院，合議庭法官認為游沒有前科紀錄，涉案情節輕微，夾娃娃為取悅小孩，動機相當單純，並退還布偶及取得吳諒解，於是從輕發落，僅處拘役10天，如易科罰金，1000元折算1日。

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